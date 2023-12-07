Хорошая добавка

ВКО станет первым регионом в Казахстане, где будут производить лецитин.

Восточный Казахстан всегда был лидером среди регионов страны по производству и переработке масличных культур. Сегодня в области взяли курс на увеличение объёма переработки маслосемян – до 900 тысяч тонн, а экспорта растительных масел – в два раза.

– В Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу – в течение трёх лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Мы делаем акцент на высокорентабельное производство сельхозпродукции, чтобы обеспечить население качественными и безопасными продуктами питания, а также расширить географию экспорта, – отметил аким ВКО Ермек Кошербаев на брифинге в СЦК.

Впервые в Казахстане с 2024 года внедряется глубокая переработка семян подсолнечника для производства жидкого лецитина объёмом четыре тысячи тонн в год.

– Актуальным сегодня является наличие семенного фонда. В регионе работает элитно-семеноводческое предприятие, оно является оригинатором гибридов подсолнечника, сортов сои и яровой пшеницы. Сорта подсолнечника «Байтерек» и «Байконур» заняли ведущие позиции, опередив ряд мировых конкурентов. Такую работу ведёт ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», – уточнил глава региона.

Стоит отметить, что потенциал сельскохозяйственной отрасли области планомерно растёт из года в год.