Три ТЭЦ за три года

В ближайшие три года в Усть-Каменогорске, Кокшетау и Семее будут построены под ключ новые угольные ТЭЦ. Их строительством займутся иностранные инвесторы с применением самых современных технологий, направленных на охрану окружающей среды. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в последние дни.

Напомним, 9 ноября на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин сообщил о планах по строительству на территории республики трёх ТЭЦ с угольной генерацией.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев прокомментировал желание российских инвесторов вкладывать средства в развитие коммунальной инфраструктуры Казахстана.

По его словам, если и найдутся другие иностранные инвесторы, то прежде чем приступить к реализации любого проекта по строительству ТЭЦ, подрядчикам придётся затратить немало сил, средств и времени на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы предоставить технические решения. В то время как у российских коллег эти решения уже есть, они основаны на опыте работы наших ТЭЦ, где сложный высокозольный казахстанский уголь успешно сжигается в котлах российского производства.

Для достижения конкретных договорённостей Минэнерго планирует сотрудничать с российскими партнёрами – компанией «Интер РАО – Экспорт».

Позже первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр сообщил, что уже в 2024 году российские инвесторы готовы приступить к строительству ТЭЦ в Кокшетау, где уже есть готовое технико-экономическое обоснование. Однако ещё предстоит разработать проектно-сметную документацию и утвердить её на государственной экспертизе.

Что касается строительства ТЭЦ в Усть-Каменогорске и Семее, вначале теплоэлектроцентраль намерены построить в области Абай, а затем – в Восточном Казахстане.

Как стало известно, в Семее уже близится к завершению разработка технико-экономического обоснования проекта по строительству ТЭЦ-3: в декабре 2023 года ожидается получение государственной экспертизы по данному проекту. Параллельно местные исполнительные органы после тщательного осмотра нескольких участков определились, где же будет построен этот важнейший объект коммунальной инфраструктуры города.

«Строительство ТЭЦ-2 в Усть-Каменогорске предполагает сооружение твёрдотопливной установки в левобережной части города со стопроцентной централизацией и передачей тепла в правобережную часть для замены выбывающего оборудования среднего давления со строительством тепломагистралей с переходом через реку Иртыш. Разработать ТЭО этой ТЭЦ планируется в 2024 году», – сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.

То, что новая ТЭЦ в Усть-Каменогорске просто необходима, подтверждает заместитель руководителя Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлан Рамазанов.

– В настоящее время в Усть-Каменогорске действует мораторий на выдачу технических условий для подключения тепловой энергии к новым строящимся объектам в левобережной и центральной частях города. Это районы, которые обеспечиваются тепловой энергией от Усть-Каменогорской ТЭЦ и котельной №2. Здесь дефицит тепла составляет 232 Гкал/ч, – пояснил Нурлан Рамазанов.

Также он отметил, что как раз в этих частях города расположены перспективные для новой застройки районы – 22, 23 и 24.

В целом, чтобы обеспечить дополнительной тепловой энергией все новые объекты, городу необходимо в ближайшие годы нарастить мощность теплоисточников минимум на 430 Гкал/ч.

– Строительство новой ТЭЦ заложено в Генеральный план Усть-Каменогорска. Определён земельный участок под будущее строительство в районе посёлка Касыма Касенова. Сейчас совместно с Министерством энергетики определяем рабочую группу по строительству ТЭЦ в Усть-Каменогорске, – отметил Нурлан Рамазанов.

Перед энергетиками и строителями стоит непростая задача. Строительство ТЭЦ будет разбито на несколько этапов: разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, а также этап самого строительства объекта тепловой энергетики.

Сенатор Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина тоже прокомментировала ситуацию со строительством этих ТЭЦ.

– Казахстан в феврале 2023 года принял стратегию углеродной нейтральности до 2050 года, на основании которой мы должны будем максимально снизить углеродный след в атмосфере и перейти к зелёной энергетике. Но при этом мы понимаем, что на сегодняшний день 70% казахстанских электростанций работают на угле. Государству необходимы международные инвестиции на модернизацию и увеличение мощностей ТЭЦ с применением новейших технологий. Но, к сожалению, международные инвесторы не готовы вкладываться в угольные проекты. Они намерены инвестировать зелёные технологии, – отметила Ольга Булавкина.

То, что иностранные инвесторы и международные финансовые институты отказываются поддержать проекты по строительству ТЭЦ угольной генерации, подтверждают и в Минэнерго Казахстана. Как и то, что коммунальная инфраструктура страны находится в удручающем состоянии.

– Каждый год, особенно в зимний период, в каком-нибудь регионе происходят порывы и отключение источников теплоснабжения. В связи с этим есть интерес с российской стороны к участию в процессе строительства крупных ТЭЦ в Казахстане с предоставлением лучших технологий и применением жёстких требований по уровню выбросов вредных веществ в окружающую среду. Документ подписан, будем надеяться, что все планы осуществятся, – подчеркнула сенатор.

Она уточнила, что пока невозможно решить накопившиеся проблемы в коммунальном секторе республики за счёт собственных бюджетных средств. Поэтому Казахстан открыт для иностранных инвестиций в эту отрасль.

Екатерина Гуляева