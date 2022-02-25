На принципах умного хозяйства

Жизнь на селе идёт своим чередом, аграрии готовятся к весенне-полевым работам, а в отрасли животноводства продолжается зимовка скота. Естественные природные циклы нельзя отменить, можно только использовать в интересах дела с максимальной пользой и выгодой.

В молочном стаде села Привольное Уланского района в прошлом году произошло пополнение. Было закуплено в Украине и завезено около 100 голов животных молочного направления. Высокопродуктивные коровы уже на исходе нынешней зимы приносят своё долгожданное потомство.

Так происходит обновление молочного стада, которое играет в хозяйстве важную роль для увеличения выпуска продукции животноводства, а также получения приплода. В известном хозяйстве, которым руководит Василий Воропай, одновременно развивается сразу несколько перспективных направлений. Всё это в общем итоге способствует наполнению так называемой корзины потребителя широкой линейкой продуктов питания.

Запросы рынка

Когда речь касается обеспечения продовольственной безопасности региона и страны, заполнения внутреннего рынка доступными, качественными товарами, лучше всего обратиться к конкретным примерам и фактам из жизни. В частности, к реальному вкладу крестьянских, фермерских хозяйств, стабильно работающих в течение десятков лет. На потребительском рынке или на различных ярмарках сразу видно, кто и на что способен. Торговые прилавки и полки с товаром будто зеркало, отражающее возможности и результаты работы.

К примеру, есть немало хозяйств и компаний, которые имеют своё лицо, продукция их узнаваема, давно заняла законное место в конкурентной среде. Об этом буквально на днях состоялся разговор с сельчанами на ярмарке. Из села Привольное труженики КХ «Багратион-2» привезли свой товар жителям и гостям областного центра. Как сказал заместитель главы хозяйства Кайрат Мешелов, коллеги часто участвуют в подобных мероприятиях.

– Наш руководитель Василий Григорьевич Воропай всегда душой болеет за общее дело, старается, чтобы наш район и село, хозяйство были достойно представлены на уровне области, – говорит он. – Поэтому мы очень серьёзно и ответственно относимся к его поручению, тщательно готовимся, хотим показать товар лицом.

Знаки качества

Собеседник из тактичности умалчивает о том, как им это удаётся. Однако каждый из нас почти ежедневно примеряет на себя роль покупателя и знает поимённо, за какую продукцию можно смело голосовать деньгами.

По его словам, в хозяйстве в первую очередь уделяют внимание качеству продукции. Всё должно быть абсолютно натуральным, без намёка на какие-то любые добавки, наполнители, имитаторы вкуса и тому подобное. Не будем делать акцент на ассортименте, в данном случае важен принцип, философия производства и подход к делу. В условиях острой конкуренции с коллегами по отрасли, а также импортёрами из ближнего, дальнего зарубежья – это, наверное, один из верных путей подтверждать марку.

– В коллективе ко всем предъявляется строгий спрос, чтобы технология соблюдалась неукоснительно, – говорит Кайрат Мешелов. – Если Василий Григорьевич заметит малейшее отклонение от неё, то никогда не оставит это без внимания, и обязательно примет соответствующие меры. Поэтому все знают, что с качеством шутить нельзя. Это вопрос уважения к покупателям, к самому себе, также авторитет фирмы, двигатель спроса и получения выручки.

Отношение к клиенту складывается, казалось бы, из мелочей, не стоящих пристального внимания. Тут и может скрываться весьма распространённое заблуждение, потому как всё складывается именно из них, считает наш собеседник.

– Обратите внимание, что мясо марала, выложенное на торговых прилавках, имеет отличный товарный вид, – продолжает он. – Как у нас добиваются идеального среза? Аккуратные пласты и куски мяса стандартных размеров, словно один к одному. Тушу животного не рубят на куски привычным топором мясника, а с помощью специального станка с остро заточенной пилой нарезают всё пластами. В итоге приятно в таком виде предлагать покупателям.

По его словам, полезные вещества содержатся также в костном мозге, который максимально сохраняется не при рубке топором, а при использовании специального оборудования. А что касается иных вкусовых, питательных свойств, здесь у энтузиастов отрасли информации в избытке. К примеру, сухой порошок из пантов, содержащий в своём составе уникальные биологически активные вещества, тоже получают с помощью механической обработки. То есть в результате применения особой технологии измельчения.

– Раскрыть секрет приготовления полезного порошка всего-навсего полдела, потом возник следующий вопрос, как его употреблять? – говорит Кайрат Мешелов. – Здесь наш руководитель тоже нашёл очень эффективный способ расфасовать пантовый целебный порошок в специальные капсулы. Всё просто и полезно для организма человека.

Багаж предков

Как много загадок таит природа, так и уникальные её создания поражают воображение сложнейшим составом ценных химических элементов. Их взрывная энергия, сила позволяет рогатым красавцам иногда перепрыгивать даже через специальные ограждения высотой два-три метра. Не случайно у людей всегда возникала мысль, вот бы такой природный и безвредный стимулятор иметь под рукой.

Есть свои секреты в приготовлении пантогематогена из маральей крови, своего рода эликсира молодости. Его в алтайской и тибетской медицине используют на пользу и благо человека с незапамятных времён.

К чему такие детали? Всё к тому, что нестандартные подходы коллектива хозяйства во главе с его руководителем основаны на прочной научной базе, богатом жизненном, производственном опыте. Кроме того, на знаниях всех предыдущих поколений. Это позволяет не первый год оказывать услуги лечения и отдыха на основе пантовой продукции в летние месяцы, когда ведётся срезка и консервация рогов в хозяйстве. При том что степное мараловодство является направлением относительно новым и молодым, в сравнении с другими. В нём тоже удаётся сельчанам внедрять принципы глубокой переработки, комплексного использования сельхозсырья. Выходит, они универсальны и применимы на селе везде, будь то лесная, горная местность или степное приволье.

Союз с наукой

Сельчане постоянно сотрудничают с учёными из ТОО «ВКСХОС» на Опытном поле, участвовали в семинарах в 2021 году. Множество общих тем обсудили на опытных делянах и клетках, в ходе запуска масштабного комплекса по очистке семян разных культур по новым технологиям. Одним из самых заинтересованных участников является Василий Воропай, который серьёзное внимание уделяет вопросам семеноводства. А в партнёрстве с профильным отделом Опытной станции он не однажды принимал у себя коллег из районов ВКО. Они вместе с партнёрами из Поднебесной проводили семинары по вопросам получения семенного материала у маралов и внедрения в Восточном Казахстане метода искусственного оплодотворения в дальнейшей обозримой перспективе. В «Рудном Алтае» подобные поездки и актуальные темы в то время получили широкое отражение.

Основа экономики

Если вернуться к основной теме мясного и молочного животноводства, есть здесь своя история и традиции. Они связаны с казахской белоголовой породой крупного рогатого скота. В трудные годы хозяйство Воропая многое сделало вместе с другими коллегами для её сохранения и развития. На сегодняшний день рыночные механизмы и целый комплекс иных факторов испытали на прочность, подтвердили жизнеспособность и перспективы породы. В Казахстане действует её республиканская палата, а в селе Привольное находится одно из важных опорных хозяйств.

– Зимовка животных в нашем хозяйстве проходит в обычном порядке, на погодные трудности не привыкли жаловаться, – говорит Кайрат Мешелов. – Всё зависит, в первую очередь, от хорошего запаса кормов для животных. Коллектив заготовил их в достаточном объёме. Усиленное кормление особо необходимо весной, когда появляется приплод в молочном стаде и у маралов. Для расширения молочного производства строятся новые базы, решаются вопросы комплектации оборудованием.

В сельском хозяйстве, как ни в какой другой отрасли, так не ощущается близость к земле, природе, её циклам, ритмам, которые нельзя остановить либо совсем отменить. Нужно работать непрерывно, невзирая на любые события, чтобы в каждом сезоне получать урожай и результат.

Меир Токобаев

Фото из архива