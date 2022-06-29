Юный писатель из Усть-Каменогорска Дарья Цой издала свою первую книгу.

«На перекрёстке миров» – первый большой труд Дарьи, выпускницы гимназии № 38 имени Льва Гумилёва. Недавно в центральной городской библиотеке имени Оралхана Бокея прошла презентация этой книги, которая, несомненно, стала одним из важнейших событий в жизни начинающего писателя.

Поддержать творчество 17-летнего дарования пришли заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит, директор гимназии Инесса Чернышёва, директор областного Дома дружбы Эльдар Толеубеков, а также её родные, друзья и одноклассники. Собравшиеся поздравили девушку с презентацией её первой книги и пожелали дальнейших творческих успехов.

Автор рассказала историю появления своего произведения, ответила на поступившие вопросы и вручила всем свою книгу с автографом, поблагодарив за поддержку.

На написание «На перекрёстке миров» у юного писателя ушло полгода. Как оказалось, любовь к чтению и литературе у девушки зародилась ещё в детстве. В третьем классе она прошла курс «Скорочтение и развитие памяти», после которого её скорость чтения достигла 1800 знаков в минуту.

По словам Дарьи, жанр её первой книги – молодёжный роман, а целевая аудитория – по большей части подростки. В этом произведении она раскрывает такие темы, как семейные взаимоотношения, дружба, первая влюблённость.

– Для меня издание книги – возможность попробовать себя в чём-то новом, реализоваться как личность, как писатель и позволить читателям узнать моё мнение по поводу здоровых дружеских и семейных отношений, – поделилась Дарья Цой.

Гульжан Естаева