Мясные консервы без жести

Отрасль мясного животноводства в Восточном Казахстане является испытанной сферой приложения рабочих рук, а в последние годы стала ещё и деловой площадкой для активного проявления предпринимательской инициативы сельских жителей.

Исходя из местных условий и традиций, а также определённой ментальности, мясные изделия являются основой народной кухни и множества различных блюд, которые готовятся как в будни, так и в праздники.

По официальной информации акимата области, по предварительным итогам 2022 года в целом наблюдается рост поголовья почти всех видов сельскохозяйственных животных. В частности, крупного рогатого скота на 103,8 процента, лошадей на 109 процентов, овец и коз на 103 процента. По мнению специалистов, происходит также некоторая переоценка, меняются приоритеты, а также вкусовые предпочтения потребителей.

Кто бы мог предположить ещё несколько лет назад, что конина на рынке будет оцениваться дороже, чем говядина или баранина. Вместе с тем, если мясо КРС стабильно держится в так называемой «золотой середине», то баранина после некоторой потери позиций снова возвращает конкурентные преимущества. Особенно это проявилось во время пандемии, когда на мясо овец и коз поднялся спрос из-за его полезных свойств для укрепления иммунитета больных.

В то же время эксперты утверждают, что динамика увеличения поголовья скота может быть ещё заметнее, если развивать глубокую переработку мясной продукции. Наличие мощных предприятий могло бы вызвать спрос не только на мясо для его переработки, но и на побочное сырьё в виде шкур, шерсти, других субпродуктов в плане организации комплексного, безотходного производства. Впрочем, подобная система когда-то имелась и работала с пользой для животноводов, переработчиков, а также для потребителей их готовой продукции. Теперь такая схема нуждается в возрождении, но уже в других условиях.

К примеру, в Катон-Карагайском районе в течение целого ряда лет устойчиво развивается коневодство в целях производства мяса, кумыса, а также для верховой езды местных жителей, инспекторов нацпарка, туристов или гостей. По официальной информации акимата района, в 2022 году в хозяйствах произведено и реализовано 450 тонн кумыса, есть даже опыт применения доильных аппаратов в работе.

Не так давно «Рудный Алтай» сообщал, как при поддержке Палаты предпринимателей в районе пробуют выпускать тушёнку из местного сырья. Вместо жестяных консервных банок подготовленное мясо со специями местный предприниматель закатывает в стеклянные банки. Такой товар востребован не только туристами, охотниками, рыболовами, а также животноводами на дальних пастбищах, но и всеми, кому удобно не забивать летом свой скот на мясо, а купить уже готовый продукт.

Вообще, тот, кто занят в животноводстве на домашнем подворье или в организованном хозяйстве, тоже думает о том, как окупить свои немалые расходы, предлагать свою продукцию покупателю круглый год. При консервации же решается ещё главная проблема, связанная с хранением. В быту отдельные умелые хозяйки с давних пор прибегают к приготовлению домашней тушёнки, как говорится, для внутреннего потребления – для семьи, родственников. А сейчас в Катон-Карагайском районе есть и другие примеры предпринимателей, взявшихся за такое нужное дело с целью обеспечения внутреннего рынка мясной продукцией.

В частности, на ярмарке катонкарагайцев в областном центре подобный ассортимент предлагала предприниматель из села Ушбулак Айгуль Тулемисова. Семейное хозяйство занято пчеловодством, разводит КРС племенной породы, лошадей, в летнее время производит кумыс, мёд. Всё это пользуется спросом у туристов и гостей, которые каждое лето приезжают в соседние сёла на базы пантолечения.

– Мы постоянно участвуем в проведении ярмарок в районе, областном центре, – говорит Айгуль Тулемисова. – Наш мёд и свежее мясо ценится за то, что натуральное и вкусное, у нас прекрасная природа, условия для ведения хозяйства, но всё это требует тяжёлого труда круглый год. Поэтому мы ищем различные пути, чтобы наша работа приносила не только моральное удовлетворение, но и как-то могла окупать затраты.

Хозяйство обращает внимание на оформление товара, упаковку и расфасовку мёда, розлив кумыса в различные ёмкости, удобные для реализации, доставки, потребления. Теперь то же самое относится к мясной тушёнке – новой продукции, над которой работает хозяйство из Ушбулака.

Таир Сапаргалиев

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