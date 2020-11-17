Мясное ассорти и рыбные деликатесы 

Миссия проведения субботней ярмарки накануне Дня работников сельского хозяйства в нынешнем году возлагалась на тружеников Тарбагатайского района. Совпадение случайное. Однако для сельчан это повод подвести некоторые итоги сезона, порадовать жителей области широким выбором свежей продукции.

Ключевой отраслью степного Тарбагатайского района издавна является животноводство. Оно не утратило своей доминирующей роли в экономике и на сегодняшний день. Является надёжным мясным поясом для всего региона.

Как нам рассказал заместитель акима района Кайрат Мауадинов, ежегодно увеличивается поголовье различных видов скота. Ещё напомним, что по показателю породного преобразования животных район в течение долго времени занимает лидирующие позиции в стране. По официальным данным, численность крупного рогатого скота составляет около 190 тысяч голов. Для большей наглядности скажем, что это эквивалентно поголовью в некоторых областях.

– На сегодняшний день в нашем районе растёт также количество мелкого рогатого скота – овец и коз, а также лошадей, – говорит Кайрат Мауадинов. – В частности, поголовье овец и коз выросло на девять, а лошадей – на 15 процентов.

По его словам, засушливая погода оказала серьёзное влияние в степной зоне региона. Однако сельчане сумели в полной мере запастись кормами, подготовиться к зимовке. В ярмарке приняли участие представители 34 сельских округов. Наряду со своей главной задачей – поставкой и продажей натуральной, качественной продукции, они уделили, как модно говорить, внимание деталям. На всех аккуратные фартуки с логотипом района, маски, а под рукой были все необходимые антисептические средства.

На подобных ярмарках цены на продукцию обычно на 10-15 процентов ниже среднерыночных.

Цены всегда находятся в движении и никогда не исчезают из виду. И здесь желательна конкретика. Так, килограмм говядины за прилавками предлагали за 2100 тенге. Конина котируется чуть повыше – 2300 тенге. Надо сказать, что конъюнктура рынка меняется на глазах. Как и пристрастия, вкусы у людей, хотя ещё недавно в приоритете говядины никто не сомневался. Возможно, что это временное явление. Да и килограмм баранины стоит 1900 тенге. Нынче летом и её коснулась переоценка. В профилактических и лечебных целях в обиходе советуют пить свежий бульон. Здоровое питание, мясо в меню является

основой всему.

Тарбагатайский район имеет большую территорию. На одном его краю находится, к примеру, село Жантикей. На другом, почти у самой границы, расположено село Жанауыл. Из первого сельского округа говядину на ярмарку привезло КХ «Асет», которым руководит Мухтар Мутпаев. Из другого округа поставили свою продукцию представители приграничных хозяйств, которые разводят также все виды домашнего скота. У них хорошие условия и климат для разведения, в частности, овец и коз. Аким округа и специалисты по сельскому хозяйству рассказали, как живут и трудятся их земляки. Как нужно решать проблемы нехватки кадров, особенно чабанов. Она остро стоит во всех районах Восточного Казахстана. Для подъёма отрасли нужны, в первую очередь, кадры. Условия для их труда, соцпакет и поддержка государства.

Тугылский сельский округ известен рыбой. Без неё картина ярмарки не будет полной. Тут широкий перечень продукции представил СПК «Байтогас». Исполнительный директор Бауржан Асылханов говорит, что для горожан и гостей предлагаются на выбор свежая рыба, фарш, филе.

«Рудный Алтай» недавно публиковал серию статей о развитии в нашем регионе отрасли рыбоводства. Его важная роль по обеспечению населения продукцией, богатой белками, общеизвестна. На уровне Правительства, акимата области даны поручения и принимаются соответствующие меры. У рыбаков и рыбоводов одна из первоочередных задач – это воспроизводство рыбных запасов, забота об экологии. В СПК «Байтогас» есть свои наработки в этом направлении. Они ежегодно выполняют план по зарыблению водоёмов. Есть опыт совместного решения самых разных проблем в социальном, культурном, жилищном планах села Байтогас. Это может вызвать интерес у других, принести им пользу.

Середина ноября порадовала ясным погожим днём. Ярмарки нынче проводятся без привычного музыкального фона, концертной программы. Это не портит настроения. Лучший праздник – когда сезон позади и все дела сделаны.

Меир Токобаев