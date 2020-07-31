Мусульмане встречают Курбан айт

Сегодня мы часто говорим о вере, крепости духа, милосердии, помощи друг другу, поддержке нуждающимся. Наш собеседник – председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

– Скоро знаменательный мусульманский праздник – Курбан айт. Какие у Вас предложения по поводу его празднования в сложившейся ситуации?

– Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. В этом году Курбан айт будет отмечаться с 31 июля по 2 августа. Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана, проконсультировавшись с учёными Цент­ральной Азии, принял общую фетву: из-за пандемии в стране айт-намаз проводиться не будет.

В день Курбан айта каждый мусульманин с чистым намерением совершает обряд жертвоприношения и благие дела. В связи с пандемией мы разработали проект по онлайн-совершению обряда жертвоприношения. Для его реализации запустили специальный сайт qurban2020.muftyat.kz. Это не посредничество, а благое начинание с благотворительной целью.

В целях недопущения распро­ст­ранения инфекции, а также для сохранения здоровья наших граж­дан в текущем году не будет выдаваться одна треть жерт­венного мяса. Каждая туша полностью будет роздана нуждаю­щимся гражданам нашей страны. Призываю проявить максимальное понимание и оказать поддерж­ку данному решению.

Подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме и полная раздача нуждающимся людям уже давно внедрена в Турции, Малайзии, Индонезии, Объединённых Арабских Эмиратах и стала ежегодной благой традицией. Нашей целью в применении такой практики является защита наших граждан от пандемии.

Необходимо отметить, что во время Курбан айта региональные представительства ДУМК по согласованию с местными исполнительными органами проведут обряд жертвоприношения в специально отведённых местах с соблюдением всех санитарных норм.

В связи с пандемией в стране не будет совершен айт-намаз. Необходимо воздержаться от посещения близких родственников, соседей. У каждого человека должна быть индивидуальная ответственность. Пока ситуация не стабилизируется, нам самим надо заранее предупреждать родственников оставаться дома, разъяснять, что нежелательно ходить в гости, и самим не приглашать кого-либо домой. Так мы сможем защитить себя и своих близких. Эту высокую ответственность и осознанность должны проявить все наши сограждане.

Во время праздника вы можете поздравить своих родственников по телефону, отправить подарки доставкой. В наше время созданы все технические условия, поэтому вы не лишаетесь возможнос­ти порадовать своих близких и друзей в знаменательные дни. Призываем перенести в онлайн-формат семейные мероприятия, встречи с родственниками и друзьями.

Сейчас не время праздновать, сейчас время заботы и защиты здоровья своего и близких. Необходимо проявить терпение и смирение. Надеемся, что с помощью самих граждан, с доз-воления Всевышнего после 2 августа наши мечети вновь откроют свои двери. Специалисты отмечают, что наблюдается спад распространения опасного вируса. Тем не менее каждый должен сохранять бдительность, продолжать выполнять основные требования санитарных врачей. Мы верим и надеемся, что хорошие дни ещё впереди.

– Известно, к сожалению, что одним из источников заражения становятся похороны. Независимо от того, насколько благим делом является для мусульманина присутствие на похоронах, в нынешней ситуации необходимо проводить его с меньшим количеством людей. Какое решение было принято в этом отношении?

– Духовное управление мусульман Казахстана в целях недопущения распространения пандемии выступило с обращением касательно проведения джаназа-намаза и обряда погребения. В данном обращении подчёркнута необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при совершении омовения тела, погребения и проведения джаназа-намаза.

Нами даны указания проводить джаназа-намаз в течение 5 минут и после завершения молитвы не задерживать людей. Мы призвали также не собираться более 10 человек на джаназа-намазе и на могиле. Призвали людей перенести такие погребальные мероприятия, как ас беру, 7 дней, 40 дней, до той поры, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране. Имамы ведут разъяснительную работу в данном направлении.

Однако, к сожалению, некоторые граждане пренебрегают нашими советами и тем самым подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье своих близких. Безусловно, мы все хотим проводить человека в последний путь. Но сейчас стоит проявить благоразумие.

Всевышний Аллах предупреж­дал: «Не обрекайте себя на гибель» (сура «аль-Бакара», 195-й аят). Наш достопочтенный пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Нельзя причинять зло самому себе и другим». Поэтому, руководствуясь требованиями безопас­ности, рекомендуется участие в погребальных мероприятиях и на джаназа-намазе только близким родственникам.

Исламские учёные едины во мнении и говорили: «Преимущество уничтожения опасности важнее, чем совершение полезного дела». Поэтому во время пика распространения заразной болезни наша обязанность – защита себя и своих близких.

– В романе «Путь Абая» говорится, что Абай принялся бороться с эпидемией в Семее и велел Сармолла-мулле объяснить населению, что нужно проводить похороны и поминки с небольшим количеством людей. Сармолла издал фетву о том, чтобы на похоронах собиралось как можно меньше людей и чтобы в доме покойного не накрывали дастархан и не проводили 7 дней, 40 дней до стабилизации ситуации. Пос­ле этого число посещающих похороны было ограничено. Прислушиваются ли люди к имамам?

– Поскольку Муфтият является религиозным объединением, наши фетвы и решения принимаются в качестве рекомендаций и советов. Однако подчинение фетве – обязанность мусульманина. Я ещё раз призываю людей строго соблюдать фетву и санитарные требования, не подвергать своё здоровье опасности. Мы призываем всех людей в стране быть как можно осторожнее в этот сложный период.

Действительно, во время одного из своих визитов в Семей Абай Кунанбайулы узнал о распространении болезни в городе. Прежде всего Абай осознал необходимость разъяснения общественности ряда изменений, связанных с проведением похорон. Он вызвал муллу по имени Сармолла, которого знал, и сказал ему о том, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, надо объяснять, что джаназа-намаз, похороны и поминальные обеды должны проводиться с небольшим количеством участников, люди не должны приходить толпами в дом умершего. Пусть они не едят в этом доме, не раздают еду и временно приостановят проведение конак асы, 7 и 40 дней.

Сегодня имамы ведут наставления. Однако есть те, кто идёт на поводу чувств и участвует в похоронах. Мы знаем людей, которые в результате этого заразились и прикованы к постели. В то же время велика ответственность и хозяина дома. Если бы он предупреждал своих родственников, говорил им: «Не приходите выражать соболезнования, пока ситуация в стране не стабилизируется. Мы все должны соблюдать санитарные требования», то сколько добра совершил бы для близких.

Вначале мы не чувствовали опасности коронавируса. Разу­меется, это было связано с небрежностью. Об этом стоит поду­мать. Мы не перестанем говорить о соблюдении карантинных мер и необходимости действовать согласно им. Аллах Всемогущий защищает бережёного человека. Давайте не будем забывать это.

В нашей религии одно из самых богоугодных дел – предоставление помощи в нужное время. В связи с этим я призываю предпринимателей не повышать цены на лекарства, а делать добро людям и получать их благодарность. Давайте не будем завышать стои­мость похоронных услуг. Тем более не стоит переоценивать стоимость земли на кладбище. Важно учитывать положение населения в сложный период.

Надо понимать, что мы все находимся в одной лодке, и от того, как мы помогаем друг другу, зависит, как быстро сможем выйти из трудной для всех ситуации. Давайте не будем забывать такие понятия, как стыд и совесть!

– Одним из наиболее эффективных решений для улучшения ситуации в стране является принятие населением ответственности за своё здоровье и строгое соблюдение карантинных требований. Как Духовное управление помогает людям понять это?

– Здоровье – это дар от Бога. Оберегать его – обязанность мусульманина. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе: «Человек не знает ценности двух вещей. Это свободное время и здоровье». Действительно, здоровье и время – самые важные блага в жизни человека. Действия человека, злоупотребляющего этим доверием, равносильны злоупотреблению его жизнью. В этом вопросе нужно быть честным с самим собой.

С момента объявления в стране чрезвычайного положения Духовным управлением был утверждён график работы по проведению онлайн-лекций и проповедей. Наши имамы, используя возможности интернет-ресурсов, три раза в день выступали в прямом эфире и отвечали на вопросы, активная работа в данном направлении получила большой отклик и обратную связь со стороны верующих.

Во время карантина проповедническая работа велась по новой системе. Качественная подготовка содержания и сути проповедей способствует повышению религиозной грамотности верующих, формированию чувства патриотизма, а также укреплению межрелигиозного единства и согласия. В течение трех месяцев карантина посредством социальных сетей и канала YouTube во всех регионах было проведено 1 543 проповеди. За текущий период количество подписчиков на YouTube-канале увеличилось на 30% – до 471 367 человек.

На сегодня проведена масштабная разъяснительная кампания среди населения через религиоз­но-познавательную газету «Мунара», которая имеет тираж 30 тысяч экземпляров, теле радиостудии HikmetTV, 22 рес­публиканских и региональных сайта, а также республиканский сall-центр, работающий круглосуточно на двух языках.

Был запущен специальный проект Qalam-tor, в рамках которого для размещения в социальных сетях контент-продукции www.muftyat.kz и HikmetTV соз­дан информационный пул религиозных служащих. 1 010 имамов, состоящих в пуле, оперативно работают в информационно-просветительском направлении.

Представители ДУМК и члены Совета улемов в Священном месяце Рамазан на национальном телеканале Qazaqstan в течение 30 дней дали 30 интервью в программе «Ораза қабыл болсын». Сразу же после объявления чрезвычайного положения в стране каждую пятницу на телеканале «Асыл арна» я лично провел 17 пятничных проповедей, в частности, по темам «Смирение во время испытания», «Во всём происходящем есть благо», «Надеж­да на новый день»…

Во время пандемии нами были приняты религиозные решения, а также

12 основополагающих документов, определяющих некоторые положения богослужения. Среди таких документов можно обозначить «Фетву ДУМК касательно погребения людей, умерших от заразной болезни». Следует подчеркнуть, что среди стран СНГ мы одними из первых подготовили данное положение. Мы призвали народ не собираться на джаназа-намаз и перенести погребальные мероприятия до стабилизации ситуации в стране.

Также нами была инициирована совместная молитва со всеми руководителями и представителями исламского мира. Хвала Всевышнему, все религиозные лидеры зарубежных стран поддержали нашу инициативу.

– Священнослужители делают всё возможное, чтобы помочь больным. Является ли благотворительность необходимостью или это одна из ваших сфер деятельности?

– В истории нашего народа во всех благих начинаниях религиозные служащие были в первых рядах. Хвала Всевышнему, сегодня данная традиция имеет своё продолжение. Ведь наш народ всегда объединялся перед большими испытаниями, оказывал помощь близким и всегда выступал за благотворительность.

Фонд «Зекет» Духовного управления мусульман Казахстана с помощью верующих и спонсоров доставил 255 кислородных аппаратов в больницы. Наши имамы бесплатно доставили более 2 тонн кумыса больным. Весь коллектив ДУМК перечис­лили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом.

Подобные мероприятия проводятся лишь с одной целью – поддержать всех наших соотечественников. Мы все должны принять активное участие в борьбе с пандемией.

– В каждой религии тяжёлые времена всегда воспринимались и как испытание духа. Многие сегодня растеряны, кто-то потерял близких, кто-то болен… Как сохранить веру и надежду на лучшее?

– На протяжении многих столетий наш народ подвергался большим испытаниям, но, несмотря на это, наши предки стойко пережили трудные периоды. Благодаря упорству, единению и сплочённости мы смогли не сломиться, сохранить наш дух.

Сейчас, когда вновь настало время испытаний, мы должны показать приверженность принципам и традициям наших предков, не поддаваться безнадёжности и дальше идти вперёд. Сегодня, когда мы ощущаем опасность и страх, тёеплые слова вселяют надежду и уверенность в завтрашнем дне.

В народе говорят: «Доброе слово человеку – что дождь в засуху». Поэтому сейчас мы должны направить своё внимание не на страх, а на надежду, делиться не пугающими словами, а добром. Это, однозначно, принесет больше пользы всем. С дозволением Всевышнего мы пройдем и это испытание.

Мы – народ, который с благодарностью оглядывается на прошлое и с надеждой смотрит в будущее. Не будем проявлять слабость в такие дни. Как говорил великий Абай: «Любовью Творца создан человек». Итог этого испытания ведом только Всемогущему Аллаху. Поскольку только Он – Обладатель знания и истины.

Мы должны стоять на пути единения, а не розни и раздора. Не зря народная мудрость гласит: «Единство народа все беды отводит». Как говорил наш Посланник Аллаха, призываю взращивать у себя в сердце благие помыслы, надежду и говорить друг другу добрые слова.

Беседовала Аида Ахметова

«Казахстанская правда» № 141

от 27 июля 2020 года