Мосты в будущее

Поворотными, ключевыми событиями оказались наполнены как минувший год, так и начало нынешнего, 2021 года для приграничных районов Восточного Казахстана. В прошлом году разработаны в рамках развития территорий Комплексные планы по улучшению качества жизни в пяти приграничных районах.

По официальной информации акимата области в течение 2020–2024 годов запланирована реализация конкретных мероприятий с объёмом финансирования в 218 млрд тенге. Это строительство жилья, социальных объектов, совершенствование местной инфраструктуры, а также многое другое. Достаточно сказать, что впервые за многие годы построены сразу два плавательных бассейна в сёлах Курчум и Урджар. Новые подходы существенно меняют облик населённых пунктов, настрой местных жителей.

Дополнительным фактором, вселяющим оптимизм, является начало строительства моста через Бухтарминское водохранилище. Постоянная и надёжная переправа круглые сутки и в любое время года придаст мощный импульс развитию территорий. Без преувеличения, это станет своего рода мостом в будущее для жителей региона.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Курчумский район