Мост к общению и пониманию

В Восточном Казахстане становится всё больше представителей разных этносов, владеющих государственным языком.

Яркий тому пример – участники конкурса «Государственный язык – символ независимости», ежегодно проводимого в регионе. В этом состязании свои силы пробуют молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет, успешно освоившие казахский язык и прошедшие отбор в районах и городах. В этом году конкурс проходил в Шемонаихинском районе.

– Цель мероприятия – расширение сферы применения государственного языка, укрепление функционирования казахского языка как языка межэтнического общения и стимулирование активной молодёжи из числа представителей разных этносов, владеющей государственным языком, – рассказала заместитель руководителя Управления культуры ВКО Роза Толемысова.

Конкурс состоял из трёх этапов, которые позволили определить уровень знания языка конкурсантов. В первом туре жюри оценивало видеоматериалы, подготовленные участниками. На втором этапе молодые люди должны были вслух размышлять на заданную тему. В завершающем этапе им предстояло написать эссе на государственном языке на тему «Жаңа тәуелсіз Қазақстан» («Новый независимый Казахстан») объёмом в 250-300 слов.

Участники легко справились со всеми задачами, и жюри было совсем непросто принять решение о распределении призовых мест. Так, по результатам всех этапов первое место заняла Юлия Богатырёва из Шемонаихинского района. На втором месте – житель района Алтай Руслан Канцеров. Третье место разделили Анна Яковлева из Глубоковского района и Анна Иванова из Курчумского района. Все они награждены дипломами и ценными призами.

– Я родилась в селе Берёзовка (ныне Бозтал) Бескарагайского района. В нашей семье три дочери, я самая старшая. Мы окончили школу с казахским языком обучения, – поделилась Юлия Богатырёва. – Сейчас работаю оператором в отделе информационных технологий Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет». Важнейшее место в моей жизни занимают дети. Оба моих сына изучают казахский язык и участвуют в различных олимпиадах.

По мнению Юлии, уважение государственного языка, знание истории и почитание традиций – долг каждого казахстанца.

Ания Есмухамет

Фото ВК лингвистического центра

Шемонаихинский район