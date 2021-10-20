Молодёжь выбирает спорт

Турнир по волейболу и теннису, прошедший в Жарминском районе, определил лучших игроков.

Соревнования, посвящённые 30-летию Независимости РК, были организованы районным Молодёжным ресурсным центром. Состязались 12 команд, представлявшие восемь сельских округов. Оценивались как личные, так и командные зачёты.

По итогам волейбольного турнира сильнее всех были признаны спортсмены команды Калбатауского сельского округа. Второе место завоевали спортсмены из Жарыкского с/о, третье – Георгиевская средняя школа Калбатауского сельского округа.

В настольном теннисе пальму лидерства завоевал Адлет Муслим (г. Шар), на второй ступени пьедестала – Ануар Кабдулашим (Калбатауский с/о), на третьей – Досжан Секен (п. Ауэзов).

Участники соревнований награждены грамотами акима района и ценными призами.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район