Определены победители конкурса рисунков «Мой папа – пограничник» среди детей военнослужащих, приуроченного к 30-летию со дня образования Пограничной службы КНБ РК.

В своих рисунках участники постарались показать службу и быт пограничников на всех рубежах нашей необъятной Родины. Примечательно, что отцы большинства этих юных художников в разные годы служили в Пограничной службе, поэтому смогли дать своим детям некоторые подсказки, которые помогли им раскрыть тему конкурса.

– Рисунки были выполнены карандашами, фломастерами и акварелью. Они выполнены с большим энтузиазмом и имеют свою специфику и смысл. В каждой из представленных работ можно увидеть индивидуальный подход к выбранной теме. Бесспорно, конкурс показал, что мечты и фантазии детей – это бесконечный мир. Тема Пограничной службы в их работах также очень многогранна, – отмечают организаторы.

Среди участников конкурса – братья Ерхан и Батырлан Кумарбек и их сестра Айрина Кумарбекова. Их папа, прапорщик Ринат Аубакиров – начальник группы возведения инженерных заграждений Отдела инженерно-технического обеспечения Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО. Мама детей, Айнара, работает учителем географии в средней школе имени Ю. Гагарина города Зайсана.

– Когда вырасту, хочу стать военным, как отец, дедушка и дядя. Я мечтаю быть пограничником, а старший брат Ерхан – военным лётчиком, – поделился Батырлан.

Работы конкурсантов оценивались по возрастным категориям. Среди учеников начальных классов лучшим признали рисунок восьмилетней Гулерке Бауржан. На втором месте – работа восьмилетней Каримы Шаяхметовой, на третьем – девятилетней Анисы Сабировой.

Первое место среди учеников средних классов завоевала 13-летняя Амина Тлеубердинова. Обладательница второго места в этой категории – 10-летняя Анастасия Дегтярёва. Третьего места удостоился рисунок 11-летнего Мансура Толегена.

Пятилетний Батырлан Кумарбек стал лучшим в категории «дети младшего возраста», а 16-летняя Дарья Дегтярёва – в категории «ученики старших классов». Победителей и активных участников отметили грамотами и подарками.

Добавим, в мероприятии участвовали дети военнослужащих Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО, отделения пограничного контроля «Өскемен авиа», Пограничных управлений по Зайсанскому и Курчумскому районам, а также Отдела инженерно-технического обеспечения.

Гульжан Естаева

Фото А. Маркабаевой