Вести из районов

Мирись, мирись…

15.02.2021
3

Центр внесудебного примирения открыли в районе Алтай. 

Одно из главных направлений в работе по снижению конфликтности в обществе – развитие способов досудебного урегулирования споровДля этих целей в районе создан Центр примиренияНа его площадке медиаторыконфликтологиюристы и психологи будут разрешать не только брачносемейные спорыно и конфликтыкасающиеся трудовых и гражданских отношений. 

– Мы создаём условия для простых людей, чтобы они могли прийти и получить здесь квалифицированную юридическую, психологическую и медиативную помощь, не посещая судебные кабинеты, адвокатов, юристов, – сказал аким района Алтай Каликан Байгонусов. – Наша задача – меньшить конфликтогенность в обществе. 

Как отметили представители общественностирешение спорных вопросов через центр поможет людям сохранить отношенияздоровьевремя и деньги. 

Добавимчто Центр примирения расположился в здании КДЦ «Горняк». 

Александра Исаева 

Фото из открытых источников

Район Алтай 

15.02.2021
3

Еще новости

Голубое топливо для сельчан 

14.02.2021

Есть контакт! 

25.01.2021

Водные процедуры 

25.01.2021

Волшебная зима 

22.01.2021
Back to top button