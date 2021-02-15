Мирись, мирись…

Центр внесудебного примирения открыли в районе Алтай.

Одно из главных направлений в работе по снижению конфликтности в обществе – развитие способов досудебного урегулирования споров. Для этих целей в районе создан Центр примирения. На его площадке медиаторы, конфликтологи, юристы и психологи будут разрешать не только брачно—семейные споры, но и конфликты, касающиеся трудовых и гражданских отношений.

– Мы создаём условия для простых людей, чтобы они могли прийти и получить здесь квалифицированную юридическую, психологическую и медиативную помощь, не посещая судебные кабинеты, адвокатов, юристов, – сказал аким района Алтай Каликан Байгонусов. – Наша задача – меньшить конфликтогенность в обществе.

Как отметили представители общественности, решение спорных вопросов через центр поможет людям сохранить отношения, здоровье, время и деньги.

Добавим, что Центр примирения расположился в здании КДЦ «Горняк».

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай