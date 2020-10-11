Меньше преступлений 

В текущем году на территории Курчатова наблюдается снижение уровня преступности.

Так, на сегодняшний день зарегистрировано 32 правонарушения. Для сравнения: в прошлом году на этот период их фиксировалось в два раза больше.

На общем фоне также наблюдается снижение уличной преступности. В общественных местах совершено восемь правонарушений (в минувшем году – 29 фактов).

– Также сотрудниками отделения местной полицейской службы выявлено 1504 административных правонарушения, в том числе 780 – по линии дорожной безопасности, – отметил аким Курчатова Алексей Глазинский. – На правонарушителей наложено 518 административных штрафов на сумму 4 465 740 тенге, таким образом, взыскиваемость составила 77 процентов.

Для поддержания правопорядка сотрудниками полиции Курчатова увеличено количество нарядов и маршрутов патрулирования.

Анализ оперативной обстановки за девять месяцев текущего года в Курчатове характеризуется как стабильный и без осложнений.

Ева Ким

Курчатов