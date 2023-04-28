Медали заказывали?

Свыше шести тысяч медалей в разных видах спорта завоевали восточноказахстанские спортсмены в 2022 году.

На страницах газеты «Рудный Алтай» мы регулярно рассказываем читателям об успехах чемпионов, которые прославили наш регион на соревнованиях не только республиканского масштаба, но и международных.

К примеру, на чемпионатах и Кубках мира трое участников завоевали титул чемпионов мира. Анастасия Городко стала лучшей по фристайлу, Дарын Аскербек – по вольной борьбе, Богдан Лукин – по фехтованию. Юноша поделился с корреспондентом нашей газеты, что на соревнования ехал именно за победой, а достичь её помогли не только ежедневные тренировки, но и поддержка родных и близких. Также на международных соревнованиях семь спортсменов стали серебряными призёрами и десять – бронзовыми.

На чемпионатах Азии восточноказахстанцы завоевали 21 золотую, 22 серебряных, 19 бронзовых медалей по таким видам спорта, как лёгкая атлетика, художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, биатлон, вольная борьба, тхэквондо, греко-римская борьба, фехтование, дзюдо.

На XXIV Летних сурдлимпийских играх, которые прошли в Бразилии, в составе национальной сборной Республики Казахстан участвовали три спортсменки из нашего региона. В соревнованиях по лёгкой атлетике Ольга Хижнякова завоевала сразу две серебряные медали, Ляззат Бахтиярова в командном зачёте – бронзовую медаль по дзюдо. Отметим, в соревнованиях принимали участие свыше трёх тысяч спортсменов из ста стран мира. Стоит ли говорить, насколько серьёзной была конкуренция?!

– В целом за 2022 год на разных соревнованиях наши спортсмены выиграли 6158 медалей в различных видах спорта. В их числе – 2230 золотых, 1878 серебряных, 2050 бронзовых медалей, – поделился руководитель Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Жандос Сайханов.

Успели они отличиться и в этом году. Так, только за три месяца копилка нашей сборной пополнилась 1880 медалями разного достоинства.

На чемпионатах и Кубках мира область прославили Вероника Агеева, Полина Яковлева, Дарья Хохлова (хоккей с шайбой), Богдан Лукин, Михаил Кузьмин и Руслан Курбанов (фехтование), Павел Колмаков (фристайл).

На чемпионатах Азии отличились Азамат Даулетбеков (вольная борьба), Элина Михина, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Надежда Дубовицкая (лёгкая атлетика), Богдан Лукин (фехтование).

В этом году в городе Лейк-Плэсид (США) прошла 31-я Всемирная зимняя универсиада, в которой приняли участие 1443 спортсмена из 43 стран мира. В составе национальной сборной Республики Казахстан в соревнованиях участвовал спортсмен из ВКО Сергей Ткаченко, который стал вторым в прыжках на лыжах с трамплина.

На четвёртых зимних Молодёжных спортивных играх Республики Казахстан в общекомандном зачёте наша команда заняла второе место.

Также в этом году планируется, что 300 восточноказахстанских спортсменов примут участие в 35 международных турнирах и более 150 – на официальных чемпионатах мира и Азии по различным видам спорта.

В 2024 году в Париже пройдут XXXIII летние Олимпийские игры. На сегодняшний день претендентами на участие в них являются 19 спортсменов по восьми видам спорта.

Безусловно, добиться столь высоких результатов позволяет развитие спорта в регионе и пропаганда здорового образа жизни.

– За прошлый год обеспечен рост охвата населения, занимающегося физической культурой и спортом до 288,6 тысячи человек, или 39,5 процента населения области. При этом республиканский показатель составляет 39,3 процента, – отметил Жандос Сайханов. – Для развития детского массового спорта создаются дополнительные спортивные секции. За последние два года открыто 1505 бесплатных спортивных секций по массовым видам спорта.

Также в регионе активно возводятся спортивные сооружения. Причём не только в крупных городах, но и отдалённых населённых пунктах, чтобы у ребят из глубинки была возможность развиваться в этом направлении. Только за прошлый год в эксплуатацию ввели 38 спортивных объектов, наиболее значимыми из которых являются Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Айыртау Уланского района и спортивный модуль в селе Калжыр Курчумского района.

Без внимания не остаются люди с особыми потребностями. Доля охвата составляет 12,9 процента.

– В области работает спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья по нескольким направлениям – паралимпийское движение, для лиц с поражением органов движения и зрения, сурдлимпийское движение для лиц с поражением органов слуха, спешиал олимпикс и иппотерапия, – сообщил Жандос Сайханов. – На сегодняшний день в национальной сборной РК находятся 42 спортсмена с ограниченными возможностями из ВКО.

Татьяна Кравченко

Фото из архива редакции