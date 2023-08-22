Мастер-класс профессора Разумовского

Врачи из Восточного Казахстана, специализирующиеся на детской хирургии, обучились новым методам лечения у именитого профессора Александра Разумовского.

С современными малоинвазивными хирургическими методами коллег познакомил в ходе уникального мастер-класса доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент Российской ассоциации детских хирургов, заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, автор более 500 научных работ и 25 монографий по хирургии Александр Разумовский. Мастер-класс проходил на базе областного Центра матери и ребёнка.

Под руководством профессора и лично им самим был проведён ряд уникальных для всего мира операций, которые помогут в будущем спасти тысячи жизней маленьких пациентов.

Приезд авторитетного светила медицины стал возможен благодаря инициативе доктора медицинских наук, профессора медицинского университета Астана Владимира Котлобовского. Он с 2015 года возглавляет Казахстанскую Ассоциацию эндоскопических хирургов, является членом Международной ассоциации детских эндохирургов, Американской ассоциации гинекологов эндоскопистов, Американской ассоциации хирургов гастроэнтерологов, Российского общества эндоскопических хирургов.

Владимир Котлобовский стоит во главе эндохирургической службы Актюбинского медицинского центра, является автором 350 научных публикаций, членом авторских коллективов четырёх монографий, обладателем 12 патентов на изобретения. Также им создана Западно-Казахстанская школа по подготовке эндохирургов в детской хирургии, гинекологии и общей хирургии.

В ходе мастер-класса были успешно проведены шесть сложнейших операций, в ходе которых обучение прошли десять восточноказахстанских врачей-хирургов и семь травматологов-ортопедов.

– Для того чтобы выполнять современные оперативные вмешательства, необходимо пройти большой путь в медицине. После окончания ординатуры или интернатуры хирургу необходимо минимум 15–20 лет практики. Учиться врач должен постоянно. Хорошо, когда государство уделяет этому внимание, значит, медицина будет прогрессировать, как мы видим это в Казахстане, – отметил профессор Разумовский.

Бахыт Сарсембаева