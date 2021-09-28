Масштабные преобразования

В этом году в сельских населённых пунктах Глубоковского района реализуются масштабные капиталоёмкие проекты, ключевые с точки зрения безопасности и комфорта населения.

Впервые за много лет в сёлах Прогресс и Кожохово произошли небывалые преобразования. Ударными темпами здесь были отремонтированы дороги местного значения, проведена реконструкция систем водоснабжения и уличного освещения, завершается строительство моста через реку Глубочанка. Всё это является результатом пристального внимания государства и местного руководства к качеству жизни сельского населения.

– В этом году проведены небывалые по масштабам и объёмам финансирования работы. Из бюджетов всех уровней на реализацию в нашем сельском округе пяти инфраструктурных проектов выделено порядка 14,5 млрд тенге, – сообщила аким Кожоховского сельского округа Фарида Шаяхметова.

Проблема отсутствия дорожного полотна на улице Кирова в селе Прогресс долгое время стояла крайне остро и требовала срочного решения. Существовавшая грунтовая дорога доставляла много неудобств местным жителям, особенно в непогоду.

В середине лета буквально за две недели рабочие подрядной организации ТОО «ОблШығысЖол» построили новую дорогу протяжённостью два километра 62 метра.

– На средний ремонт дорожного полотна из республиканского бюджета выделено 58 млн тенге, – комментирует сельский аким. – На укладку асфальтового покрытия затрачено 52,3 млн тенге. Сэкономленные 5,8 млн тенге пошли на демонтаж и углубление двух водопроводных труб, проходящих по этой улице, а также асфальтирование съезда с республиканской трассы и укрепление более 2,3 погонных метра обочины, состоящей из скального грунта.

Это не единственный дорожный участок в Прогрессе, который претерпел значительные изменения. В селе завершается реконструкция одной из самых важных для местных жителей транспортных артерий – мост через реку Глубочанку.

Во время паводков 2018 года старая переправа была практически разрушена. Передвигаться по ней, особенно на автомобилях, было небезопасно.

На возведение нового моста из республиканского бюджета выделено 140 миллионов тенге.

– Строительные работы подрядной организацией ТОО «ОблШығысЖол» начаты в середине июня. На сегодняшний день установлены две опоры моста, расстояние между которыми – 24 метра. За счёт этого его пропускная способность увеличится в два раза. Произведено бетонирование, укрепление конструкции. Завершение работ договором предусмотрено в конце этого года, но подрядчики обещают сдать объект до 31 октября.

В Кожоховском сельском округе долгое время не решался вопрос с бесперебойным обеспечением населения качественной водой. Этим летом в Прогрессе проведён долгожданный ремонт системы водоснабжения. Реализация проекта обошлась государственной казне в 5,5 млн тенге.

Новая магистраль протяжённостью 700 метров проложена от скважины «Юбилейная», установлено четыре колодца. Кроме того, произведён монтаж регуляторов давления, задвижек и гильз из стальных труб.

Аналогичный ремонт водопровода на сумму 5,5 млн тенге проведён в Кожохово. Заменено 850 метров магистрали, установлено четыре колодца.

Также решена проблема уличного освещения в этом селе. В летний период проведено обустройство наружного освещения самой протяжённой улицы села – Мира, а также участка на въезде в населённый пункт.

Всего подрядной организацией ИП «Ермак» установлено 42 опоры освещения, оснащённых энергоэффективными светильниками. Протяжённость кабеля составила более 1,5 км.

– На текущий ремонт уличного освещения было выделено 3,3 млн тенге, из которых более 900 тысяч тенге в качестве экономии позволили дополнительно протянуть освещение по улице Солнечной. Здесь установили семь наружных фонарей, – пояснила Фарида Шаяхметова.

Вот как говорят кожоховцы об освещённых улицах:

– Даже не верится, что теперь ночью светло! Эти улицы долгие годы не освещались. А сейчас кругом фонари. Когда в селе что-то меняется к лучшему – радостно всем!

Бахыт Сарсембаева

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Глубоковский район