Максимальная прозрачность

Права на земельные участки в Казахстане предоставляются по новому алгоритму.

В соответствии с обновлённым Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений» регламентирован новый, электронный порядок предоставления прав на земельные участки в черте городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. Из этой схемы отныне исключена земельная комиссия, кроме того, сокращено время рассмотрения и согласования документов. Нововведения касаются 88 городов Казахстана, в том числе и тех, что расположены на востоке страны.

По данным Управления земельных отношений ВКО, новый порядок предполагает подачу заявки физическими и юридическими лицами, заинтересованными в получении права на земельный участок посредством веб-портала «Электронного правительства» с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода испрашиваемого земельного участка.

В целях автоматизации оказания госуслуг в сфере земельных отношений Госкорпорация провела работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости». Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных «Регистр недвижимости» и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра.

В целом цифровизация позволяет чётко обозначить сроки предоставления участков – до 30 дней.

Дарья Штейн