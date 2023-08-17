Люцерна-спасительница

Акцент на тематику по выращиванию кормовых культур сделали в текущем сезоне учёные и практики ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» (ВКСХОС), а это перспективное направление вызвало живой интерес у аграриев области и других регионов нашей республики.

По информации участников традиционного Дня поля, недавно организованного и прошедшего на базе ВКСХОС, даже на территории Восточного Казахстана природно-климатические условия коренным образом отличаются друг от друга.

К примеру, об этом откровенно говорят представители сектора АПК из Уланского района, которые трудятся в условиях сухостепной климатической зоны. Они резонно замечают, что посевные площади, размещённые по разным берегам Иртыша, дают совершенно разную отдачу, обеспечивают несопоставимые результаты.

О таком удивительном явлении местной природы и условиях вполне известно и учёным, производственникам ВКСХОС. Более того, даже принадлежность одному и тому же берегу Иртыша тоже не гарантирует хороший результат. В частности, хозяйство одного из коллег, что в соседней области Абай, где урон от засухи особенно ощутимый, тоже отмечает особенности такого климата. В первую очередь, они хотя и не завидуют коллегам из ВКО, но сильно расстраиваются из-за недополучаемых урожаев.

В сухостепной зоне Уланского района из года в год трудится известное хозяйство во главе с Василием Гладышевым. По его словам, нынешний горячий сезон складывается очень непросто, и поэтому вся надежда как всегда на сеяные однолетние и многолетние травы даже в условиях отсутствия полива – искусственного орошения. «Рудный Алтай» в прошлом году сообщал об их ценном опыте по выращиванию суданской травы, а на этом Дне поля, проводимом на базе ВКСХОС, наш собеседник поделился с коллегами своими взглядами на эти культуры.

– Мы воочию видим труд наших учёных, которые вкладывают всё в повышение продуктивности земли, чтобы были в достатке кормовая база и урожаи самых разных, в том числе, масличных культур, – отметил Василий Гладышев. – Сегодня коллеги упомянули о люцерне, это моя любимая культура. Я ею занимаюсь уже более 40 лет, и хочу отметить, что для сухостепной зоны она главный спаситель в условиях любого, самого сложного года для сохранения поголовья скота при засухе.

Опытный и авторитетный аграрий рассказал, что на научных делянках и загонках увидел новые сорта и методы выращивания люцерны и других культур. Для него это представляет большой интерес, поскольку в своём хозяйстве они впервые проводят подобный эксперимент. Пока еще рано говорить, каким будет результат уланских аграриев, но по дружным всходам на опытных участках ВКСХОС можно прогнозировать удачные итоги труда. Как отметила доктор наук, профессор Сауле Сеилгазина, это была инициатива руководства станции – ознакомить коллег АПК ВКО с новинками выращивания кормовых культур.

Таир Сапаргалиев