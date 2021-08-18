Лёгкий старт для бизнеса

Открыть своё дело с нуля жительнице Глубоковского района помогла Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Олесе Комиссаровой из посёлка Глубокое 23 года. С малых лет она наблюдала за работой мамы-парикмахера и представляла, как сама делает людей красивыми. Её мечте суждено было сбыться благодаря государственной поддержке.

– Год назад я решила пройти обучение парикмахерскому искусству. Обратилась в районный Центр занятости, где мне рассказали о государственной программе «Еңбек», – рассказывает Олеся Комиссарова. – Прошла краткосрочные курсы по специальности «Парикмахер-универсал», получила качественные знания по теории и практике этого ремесла, однако для дальнейшей работы нужны были инструменты и оборудование.

На предложение участвовать в конкурсе на получение гранта для покупки оборудования, по словам девушки, она с радостью согласилась. К тому же ей помогли грамотно составить бизнес-план.

– Моя дочь планирует также оказывать помощь малообеспеченным категориям населения в виде безвозмездного оказания своих услуг, а также на первых порах мы будем приглашать школьников с третьего по седьмой класс на бесплатные стрижки. Думаю, это принесёт пользу и самой Олесе, – говорит мама девушки Юлиана Масанина.

На полученные грантовые средства молодая предпринимательница приобрела инструменты и оборудование для работы, теперь планирует осуществлять парикмахерскую деятельность вместе с мамой, продолжив семейное дело.

Специалисты Центра занятости Глубоковского района напомнили, что размер поддержки для реализации новых бизнес-идей по госпрограмме «Еңбек» составляет 583,4 тысячи тенге, или 200 МРП. В этом году по второму направлению программы «Развитие массового предпринимательства» на эти цели из республиканского бюджета было выделено 23,336 млн тенге на 40 человек.

– С начала 2021 года 62 жителя района получили направления на обучение основам предпринимательства, – сообщили в районном Центре занятости. – Свои бизнес-планы предоставили 48 претендентов, 30 – получили одобрение районной комиссии на сумму 17,5 миллиона тенге.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива О. Комиссаровой

Глубоковский район