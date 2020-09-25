Лёгкая нажива 

Лжеполицейского задержали в Семее.

Жертвой злоумышленника стала 47-летняя горожанка. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По её словам, в июле этого года она потеряла сотовый телефон модели OPPO и рассказала об этом происшествии своему приятелю Фархату. К слову, знакомы они были не так хорошо.

В свою очередь молодой человек сказал ей о том, что является сотрудником правоохранительных органов и обещал в кратчайшие сроки найти потерянную вещь. Свои услуги лжеполицейский оценил в семь тысяч тенге. После получения денег он перестал отвечать на телефонные звонки, избегал встреч.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее не судимый безработный 23-летний житель Семея. Во время допроса он признался, что деньги потратил на свои нужды, – пояснил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

При расследовании установлено, что задержанный не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Гульжан Естаева