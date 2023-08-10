Лучшие пчёлы для местных пасек

Необычный проект по развитию селекционной работы в отрасли пчеловодства реализуют в нынешнем году учёные и практики Восточного Казахстана. По мнению специалистов, это одна из наиболее значимых совместных работ в истории медового промысла ВКО.

По официальным данным, ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» (ВКСХОС) выиграла специальный грант Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по этой важной теме в отрасли пчеловодства и вплотную приступила к реализации проекта с начала текущего года.

Начало есть

Как отмечает руководитель проекта Нурлан Токтаров, подобная работа под эгидой международного финансового института в Восточном Казахстане проводится впервые на столь высоком уровне. Этому предшествовал серьёзный подготовительный период, в котором приняла участие целая команда единомышленников и партнёров.

– Это наряду с ТОО «ВКСХОС» такие стабильные сельхозпредприятия, как КХ «Камышинское-2» во главе с авторитетным руководителем Владимиром Акуловым и КХ «Багратион», которым руководит кандидат наук Василий Воропай, – рассказывает Нурлан Токтаров. – Необходимость подобной деловой кооперации вызвана тем, что для участия в соискании гранта со стороны организаторов предъявлялись очень строгие требования. Поскольку денежные средства по условиям конкурса они могли предоставить только сильным хозяйствам, которые крепко стоят на ногах, выпускают солидный объём сельхозпродукции в течение многих лет. В этом случае есть определённая гарантия успешной работы над проектом, получения мультипликативного эффекта на перспективу, уверенность, что деньги будут потрачены не зря и принесут пользу. В свою очередь, хозяйства должны были также принять участие в софинансировании проекта, что опять же под силу далеко не всем агроформированиям.

По словам спикера, в конкурсе приняли участие около 200 соискателей, из которых гранты выиграли только четыре хозяйства. В их числе ТОО «ВКСХОС» из Восточного Казахстана, где активно и давно развивается пчеловодство. В республике найдётся немного мест, которые природа так щедро одарила лесными, водными богатствами, а также разнообразным растительным миром, что является для пчёл источником обильного нектара, сильным медоносом.

Важна селекция

Медовая отрасль выбрана неслучайно, потому как имеет большой экспортный потенциал, является брендом. Руководитель республиканской Палаты пчеловодов опытный специалист Валерий Касымбаев в рамках проекта выступил экспертом.

– Целью проекта является создание селекционно-производственного центра в нашей области, – отмечает он, – развитие специальных хозяйств, производственных площадок по селекции, размножению популяции элитной тёмно-лесной (среднерусской) породы пчёл в регионе. В конечном итоге, выход на экспорт, на мировые рынки с мёдом, который является не только полезной пищей, но и биологически активным, натуральным продуктом ВКО из так называемого премиального сегмента. Самое главное – это сохранение породной чистоты тёмно-лесной пчелы.

По словам собеседника, хозяйства Уланского, Шемонаихинского районов, в свою очередь, крайне заинтересованы в опылении пчёлами площадей с посевами масличных и других культур. Прибавка урожая в таком случае составляет около 20–25 процентов.

Добавим, что проект краткосрочный, рассчитан всего на один год, за который нужно успеть очень многое.

– Мы не теряли времени зря, съездили в Уфу. У нас давние и прочные деловые связи с партнёрами из Башкортостана РФ. В научно-племенном центре по выведению и сохранению тёмно-лесной пчелы «Алтын солок» (Золотая борть) мы получили племенное ядро. Это матки пчёл тёмно-лесной породы, – говорит Нурлан Токтаров. – В рекордно короткие сроки доставили крылатых особей в областной центр, а потом завезли их непосредственно на несколько лучших пасек области.

Старожилы знают, что пчёл издавна успешно разводили в таких сёлах на Бухтарме как Сенное, Коробиха, Барлык (бывшее Печи). Есть целая семейная династия Чупиных, которая продолжает традиции отцов, освоив все премудрости выгодного древнего промысла. Теперь они могут поднять дело на новую высоту, выйти на международный уровень.

Выбор локации

Журналистов интересует, чем обусловлен подобный выбор локации, потому как пчёл разводят почти на всей территории Восточно-Казахстанской области.

– К примеру, в районе Алтай, Уланском, Катон-Карагайском районах есть такие уголки природы, своего рода изоляты, куда не могут добраться другие пчёлы, – говорит Валерий Касымбаев. – Тем самым можно сохранить в чистоте имеющуюся там породу племенных пчёл. Привозное племенное ядро получает наилучшие шансы для своего размножения, последующей продажи и поставок пчелопакетов в пчеловодческие хозяйства области и не только. Достигается чистота эксперимента, а в результате возможно шаг за шагом прийти к полной чистопородности наших крылатых тружениц.

Палата пчеловодов РК распространяет передовой опыт и технологии в медовой отрасли, проводит обучение начинающих специалистов с выдачей сертификатов,

По мнению эксперта, выбор на тёмно-лесной пчеле остановили не зря. Она выгодно отличается от всех других высокой производительностью, особой выживаемостью при морозной и чересчур долгой зиме.

Новые полученные пчелосемьи размещены, к примеру, в Уланском районе у потомственных пчеловодов Никиты и Максима Буряченко. Среди их коллег есть старейшина медовой отрасли, Изот Гордеев из Усть-Каменогорска, который в свои 87 лет до сих пор занят любимым делом. Он создал пчелопитомник по выводу маток. Научную часть проекта по выведению пчеломаток ведёт Виталий Касилов, работающий на опытной пасеке в составе ТОО «ВКСХОС».

Строгий учёт

По словам участников проекта, работа лишь набирает обороты, а бумаг уже накопилась целая тонна. Таковы условия, приходится скрупулёзно отчитываться за каждый свой шаг, потраченный тенге, на это тоже расходуется много времени и труда. Отвечать на все вопросы, возникающие у комиссий в ходе постоянных проверок, ничуть не легче, чем работать на пасеке, в поле.

Обо всём этом может рассказать менеджер проекта Ирина Черепанова, на которую возложены многочисленные хлопоты с заполнением всевозможной документации. В связи с тем, что грант выделен международным банком (ЕБРР), инспекцию проводят иностранные специалисты. Они отмечают оптимальные природно-климатические условия для реализации проекта, уровень подготовки местных специалистов на каждом его этапе, начиная от руководства, вплоть до конкретного работника на пасеке.

Напомним, что это первый в истории Восточного Казахстана подобный проект в медовой отрасли, и от его успеха будет в немалой степени зависеть судьба будущих проектов, достойных международного финансирования.

Впрочем, для того и существует тесный союз науки и практики, чтобы не вариться в собственном соку, выйти на качественно новый уровень, посмотреть на других и себя показать, перенимать всё лучшее и внедрять на родине. Здесь будет справедливо напомнить о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, при поддержке которого стало возможным участие в конкурсе на соискание этого международного гранта.

Опора на пасеки

Как сообщила менеджер проекта Ирина Черепанова, центр тяжести проводимой работы объективно перенесён на конкретные пчеловодческие пасеки в разных районах, где пик нагрузки приходится на тёплое время года. Там и делается результат не в тепличных или лабораторных условиях, а в самой что ни есть реальной обстановке. С учётом множества непредвиденных факторов, в числе которых нынешняя повсеместная аномальная засуха. Это в определённой степени осложняет работу, но учёные даже в такой ситуации стараются максимально извлечь пользу. Неимоверно жаркая погода является вынужденным вызовом, испытанием для привозных племенных пчёл, а это тоже материал для исследований. Возможность на деле узнать, как они проявят себя в экстремальных условиях.

В ТОО «ВКСХОС» имеется опытная пасека, которую окружают деревья, цветущее гречишное поле. В разноцветных ульях гудят пчёлы, занятые своими таинственными важными делами. В беседке на видном месте установлена посуда с водой, где плавают куски пенопласта, чтобы было крылатым труженицам, где садиться, не утонуть. Всё предусмотрено для них, способных мимоходом утолить жажду в жаркий день, а влагу они безошибочно чувствуют и находят даже на очень большом расстоянии.

Таир Сапаргалиев