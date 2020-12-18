Лучшие из лучших 

В Бородулихинском районе дипломами и ценными подарками наградили победителей Национальной интеллектуальной олимпиады «Мың бала».

Олимпиада «Мың бала» проходила в два этапа. В первом – приняли участие 496 учащихся пятых и шестых классов Бородулихинского района. В результате было отобрано 15 участников из десяти школ. Напомним, второй этап состоялся в августе этого года.

По итогам заключительного этапа олимпиады 72 школьника Восточно-Казахстанской области стали победителями и вошли в список тысячи лучших учащихся республики. Среди них есть и ребята из Бородулихинского района – Эмир Сейтбеков (КГУ «Жезкентская СШ»), Әділхан Ержанов (КГУ «Переменовская СШ»), Рамина Макишева (КГУ «Школа-лицей п. Жезкент»), Регина Лехнер (КГУ «СШ им. Т. Аманова»).

Накануне Дня независимости РК дипломы и ценные подарки победителям вручили аким района Кинугул Бичуинов и секретарь районного маслихата Уалихан Майжанов.

Глава района поздравил ребят с победой и пожелал им стать достойными гражданами страны.

Галина Клюшина

Бородулихинский район