Лучше предупредить 

Для солдат срочной службы Аягозского гарнизона провели занятие, направленное на профилактику совершения преступлений в армии.

В роли лектора выступил временно исполняющий обязанности начальника Аягозского военно-следственного отдела Восточного регионального военно-следственного управления МВД РК подполковник Бауыржан Оразалинов. Главная цель – предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых среди военнослужащих.

Бауыржан Оразалинов остановился на статистических показателях зарегистрированных военных преступлений за последние годы, отметив снижение количества фактов злоупотребления служебным положением в воинской части, неуставных отношений, нарушений воинской дисциплины и других противозаконных действий.

– Личному составу рассказали о статьях Уголовного кодекса РК, имеющих непосредственное отношение к военной сфере, разъяснили виды наказаний, назначаемых по каждой из них, – сообщил Бауыржан Оразалинов. – Такие профилактические лекции будут проводиться и в дальнейшем.

В завершение слушатели задали интересующие их вопросы представителям военно-следственного отдела. Занятие проходило с соблюдением всех санитарных требований.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Аягозский район