Локомотив динамичного развития

По итогам прошлого года Казахстан продемонстрировал самый высокий показатель ввода жилой недвижимости среди стран Содружества. При этом лидирующие позиции по строительству домов за счёт бюджетных средств по республике занимает Восточно-Казахстанская область.

В последние два года спрос на отечественном рынке жилья заметно возрос, соответственно, увеличилась потребность в расширении жилищного фонда. По оценкам участников рынка, количество желающих купить квартиру повысилось на 10–40 процентов по сравнению с прошлыми годами. И этот бум – результат градостроительной политики государства. Её приоритетными направлениями являются создание благоприятных условий проживания для населения, повышение доступности и комфорта жилья, а также развитие жилищной инфраструктуры.

Перед руководством регионов Правительство страны поставило задачу – довести к 2030 году обеспеченность жильём до 30 квадратных метров на каждого человека. Для этого принимается ряд действенных мер. Правда, касаются они пока только рынка новостроек, где ипотечная ставка субсидируется государством. Так, отрасль получила стимулы для внедрения передовых технологий и новых механизмов господдержки в рамках программ «Нұрлы жер» и «7−20−25». Кроме того, снизилась административная нагрузка, а профессионалам в области строительства, архитектуры и городского хозяйства открылись новые возможности для роста.

Также для увеличения доступности жилья снижены до 20 процентов параметры кредитования вкладчиков «Жилстройсбербанка». Для востребованных специалистов, учителей и врачей предусмотрены финансовые механизмы поддержки в приобретении жилья. Увеличилось количество сданных в аренду квадратных метров малообеспеченным семьям. Кроме того, выделяются значительные средства на строительство жилой инфраструктуры. Все эти меры позволяют поступательно двигаться к намеченной цели.

Если рассматривать ввод жилой недвижимости на одного человека в разрезе стран СНГ, то, по официальным сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в прошлом году этот показатель в Казахстане достиг 0,81 кв. м, в России – 0,56 кв. м, в Беларуси – 0,45 кв. м, в Узбекистане – 0,36 кв. м жилья.

По данным, опубликованным на сайте ведомства, в 2020 году в рамках задачи Программы по реализации единой жилищной политики за счёт всех источников финансирования в стране введено в эксплуатацию рекордное количество жилых площадей – свыше 15,3 млн квадратных метров, что превышает показатель 2019 года на 16,8 процента.

Вопросы строительства социальных объектов и ввода жилья были рассмотрены на очередном совещании, прошедшем под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

Глава региона сообщил, что в этом году за счёт всех источников финансирования планируется возвести 557,2 тысячи квадратных метров жилья, из них 93,1 тысячи будут введены в эксплуатацию в первом квартале этого года. Кроме того, планируется построить и выкупить 366 домов для многодетных семей, в том числе 45 – в бывших районных центрах.

– В начале года акимам районов было поручено подготовить план развития бывших районных центров области. Новым импульсом в этом направлении должно послужить строительство жилья. Необходимо подготовить план мероприятий по увеличению объёма строительства коммерческого жилья. Акиматы совместно с управлением строительства области должны продолжить работу по привлечению инвесторов для комплексного строительства индивидуальных жилых домов по утверждённым типовым проектам и с учётом дальнейшего благоустройства жилых территорий, – отметил Даниал Ахметов.

По его словам, в ближайшее время также будет рассмотрен вопрос выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации строительства жилья общей площадью 260 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что строительный бум в регионе дал импульс использованию в строительстве материалов отечественного производства, увеличению доли казахстанского содержания.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева