Летняя практика

С 15 июня в районе Алтай стартует трудовой сезон отряда «Жасыл ел».

Жасылелевцы набираются из числа школьников, студентов, нетрудо-

устроенной и самозанятой молодежи. Особое внимание уделяется детям

из многодетных семей и детям-сиротам.

– В этом году запланировано задействовать 200 бойцов, – сообщила директор Молодежного ресурсного центра района Алтай Майина Лисовцова. – Они займутся работами по благоустройству городов и сельских округов: прополкой, побелкой, покраской, обновлением мемориалов и др.

Стоит отметить, что оплата труда финансируется из двух бюджетов. Так, из местного бюджета на одного жасылелевца полагается 42500 тенге, из республиканского – 35800 тенге. Еще одним плюсом участия в программе является возможность завести новых друзей.

Добавим, что в этом году в государственной программе «Жасыл ел», помимо молодежи Алтая, Серебрянска и Новой Бухтармы, участвуют жители Чапаевского, Малеевского и Соловьевского сельских округов.

Дарья Рокотова

Район Алтай

Фото иллюстрационное