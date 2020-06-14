Летняя практика

С 15 июня в районе Алтай стартует трудовой сезон отряда «Жасыл ел».
Жасылелевцы набираются из числа школьников, студентов, нетрудо-
устроенной и самозанятой молодежи. Особое внимание уделяется детям
из многодетных семей и детям-сиротам.
– В этом году запланировано задействовать 200 бойцов, – сообщила директор Молодежного ресурсного центра района Алтай Майина Лисовцова. – Они займутся работами по благоустройству городов и сельских округов: прополкой, побелкой, покраской, обновлением мемориалов и др.
Стоит отметить, что оплата труда финансируется из двух бюджетов. Так, из местного бюджета на одного жасылелевца полагается 42500 тенге, из республиканского – 35800 тенге. Еще одним плюсом участия в программе является возможность завести новых друзей.
Добавим, что в этом году в государственной программе «Жасыл ел», помимо молодежи Алтая, Серебрянска и Новой Бухтармы, участвуют жители Чапаевского, Малеевского и Соловьевского сельских округов.
Дарья Рокотова
Район Алтай
Фото иллюстрационное