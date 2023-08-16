Летит – лови!

Ветераны спорта по баскетболу из Глубоковского района примут участие в международном турнире.

На днях в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Глубокое состоялся дружеский матч по баскетболу между молодёжной командой и ветеранами спорта, по итогам которого были выявлены победители.

Аслан Асанов, Олег Худяков, Александр Грачёв, Сергей Тимофеев, Андрей Голодов, Артём Иванов, Михаил Байтеряков, Адиль Нуркенов, Грачик Гёзалян – за плечами у каждого из этих спортсменов десятки лет, посвящённых баскетболу.

Как рассказали в районном отделе спорта, ветераны спорта, победители районного дружеского матча, будут защищать честь страны на международном турнире, который состоится с 17 по 21 августа в городе Горно-Алтайске, РФ.

– Баскетбол стал для нас образом жизни, – говорят спортсмены. – Регулярные тренировки, игры – стараемся держать себя в тонусе, не терять спортивной формы. Часто встречаемся на турнирах, проводимых в районе и области. В этот раз вновь собрались, чтобы поиграть со своими друзьями. Приятной новостью стало известие о нашем участии в предстоящем международном турнире.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район