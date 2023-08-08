Курс на диверсификацию

Учёные и практики приходят к выводу, что нужно и дальше изменять структуру посевных площадей в пользу кормовых культур. Эту тему, а также многие другие актуальные вопросы отрасли подробно обсудили коллеги на традиционном Дне поля, организованном в начале августа ТОО «Восточно-Казахстанская областная сельскохозяйственная опытная станция» (ВКСХОС).

На фоне нынешней засухи опытные участки и поля ВКСХОС выглядят как зелёный оазис, несмотря на палящее солнце и горячий воздух. На это сразу обращают внимание коллеги из сухостепной зоны, где свирепствует засуха. Некоторые аграрии из соседнего региона, где посевы пострадали очень сильно, говорят, что при виде местной «зелёнки» радуются за своих коллег, но расстраиваются из-за потерь домашней нивы.

Заместитель руководителя ВКСХОС по научной работе, профессор, доктор сельхознаук, академик Марат Кинеев поблагодарил участников Дня поля за интерес к работе учёных, которые хотят помочь аграриям адаптироваться к новым реалиям на современном рынке.

– Опытное поле – это начало, исток селекционной работы по созданию новых сортов сельхозкультур с более высокими, лучшими хозяйственно-полезными свойствами, признаками, чем мы сейчас и занимаемся, – отметил он. – Также это полигон испытания селекционных достижений учёных ближнего и дальнего зарубежья, чтобы лучшим из них дать дорогу на наши поля.

По его словам, сою привыкли считать масличной культурой, но в мире она признаётся больше как источник белка (от 38 до 43 процентов), а шрот из неё – это дополнительный протеин в рационах сельхозживотных, дефицит которого колеблется от 27 до 32 процентов, также соя – ценный компонент комбикормов.

Кандидат наук Нурлан Токтаров предложил коллегам сравнить стоимость сегодня пшеницы и сена на рынке.

– Получается, что сейчас выгоднее выращивать не зерно, а кормовые культуры, – подчеркнул он. – Поэтому нам надо серьёзно заниматься диверсификацией посевов.

Руководители известных в Восточном Казахстане крестьянских хозяйств из Уланского района Василий Гладышев и Александр Воропай поделились своими мнениями о путях дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства, поблагодарили за прекрасную работу учёных и практиков, которая видна на опытных участках. В свою очередь аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов поприветствовал гостей из ВКО, а также других регионов Казахстана и оценил их интерес к опыту местных аграриев, желание продолжать взаимное партнёрство.

Затем началась практическая часть, которую презентовали доктора наук, профессора Сауле Сеилгазина и Сайпетин Курманбаев. На опытных делянках и участках представители ВКСХОС, в частности Лариса Мерк и её коллеги, представили перспективные сорта пшеницы, льна, сафлора, подсолнечника, кукурузы, сорго, проса, амаранта, нескольких видов многолетних трав на зерно и корма, а также целый ряд новинок для ВКО. Всего представлено, как отметила Сауле Сеилгазина, около 40 различных культур.

В ходе делового общения обменивались мнениями гости из области Абай, а также компании из Астаны.

Нужно отметить, что сотрудники Опытной станции, как всегда, подошли к организации Дня поля творчески. Запоминаются с первого взгляда тематические и забавные инсталляции в виде ветровой мельницы, сказочных персонажей из рулонов сена и других подручных материалов. Учитывая чрезвычайно жаркую погоду, для участников мероприятия подготовили специальные навесы и переносные шатры, где проходила теоретическая часть.

На площадке перед посевами пшеницы развернули линейку образцов новой сельскохозяйственной техники, которая сейчас необходима на полях аграриям ВКО.

Особый интерес у коллег вызвали установка по агрохимическому обследованию грунта на земельных участках на базе пикапа, технологии оцифровки полей, а также передовые методы, внедряемые на основе новой техники.

По каждой заявленной теме Дня поля специалисты не только обменивались информацией, но и активно брали на вооружение все сведения о последних новинках отрасли. По многим темам невольно напрашивается отдельный разговор, который будет полезен не просто специалистам сферы растениеводства и животноводства Восточного Казахстана, но и владельцам домашних личных подсобных хозяйств, играющих важную роль для бюджета семьи.

Наверное, в этом заключается прикладной характер проводимого мероприятия, максимально приближенного к запросам аграриев, животноводов, фермеров и просто сельчан, имеющих домашние хозяйства, где выращивают овощи, содержат крупный и мелкий рогатый скот, птицу. Так, что есть необходимость после публикации этого анонса более подробно рассказать о конкретных направлениях работы учёных и практиков, вызывающих несомненный интерес у более широкой аудитории специалистов и читателей, чьим главным делом жизни является сельское хозяйство.

Таир Сапаргалиев