«Курорт» для детворы

За полгода в Восточном Казахстане реабилитационную помощь получили около 900 детей.

Реабилитационный центр при областном Центре матери и ребёнка даёт возможность пройти лечение детям с опорно-двигательными расстройствами и заболеваниями нервной системы.

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения, с начала этого года реабилитационными мероприятиями были охвачены 727 детей в круглосуточном и 140 – на дневном стационаре. Им оказано свыше 71 тысячи услуг. На эти цели филиал Фонда социального медицинского страхования направил более 1,2 млрд тенге.

Отмечается, что за последние годы медицинская реабилитация в регионе, в том числе детская, получила активное развитие. В 2020 году по инициативе «Қамқорлық» на базе областного Центра матери и ребёнка заработало реабилитационное отделение. Буквально в начале этого лета состоялось техническое открытие Центра раннего вмешательства для самых маленьких пациентов. Уже этой осенью он примет первых малышей.

По словам заведующего отделением Азамата Райымбекова, в реабилитационном центре оказывают специализированную комплексную лечебно-оздоровительную, медико-диагностическую, психолого-педагогическую и социально-адаптационную помощь детям с применением современных методов диагностики и лечения.

– С детьми работает мультидисциплинарная команда в составе врачей-неврологов, реабилитологов, инструкторов ЛФК, логопедов, дефектологов, эрготерапевтов, психологов, а также медицинских сестёр и вспомогательного административного персонала. Специалисты регулярно проходят обучение по отечественным и зарубежным образовательным методикам, – рассказал Азамат Райымбеков.

Реабилитационное отделение оказывает помощь (второй и третий этапы медицинской реабилитации) детям и подросткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, врождёнными пороками развития и другими заболеваниями нервной системы, которые сопровождаются двигательными нарушениями. Курс реабилитации составляет 21 день.

– Реабилитационные мероприятия включают в себя занятия с логопедом по коррекции речевых нарушений и формированию альтернативных средств коммуникации, занятия с психологом, дефектологом – по развитию познавательной деятельности, эрготерапевтом. Также предусмотрены по показаниям индивидуальная кинезотерапия, механотерапия, физиолечение, бальнеотерапия, посещение соляной, шунгитовой, сенсорной, интерактивной комнат, а также кондуктивная терапия и медикаментозное лечение, – пояснил заведующий отделением.

Центр оснащён более 30 единицами современного реабилитационного медицинского оборудования, такими как реабилитационные параллельные перила Support, тренажёр-родео для иппотерапии S-Rider, нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм «Атлант» и другим.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО