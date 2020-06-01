Вести из районов

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Во время летних каникул в Курчатове будут организованы рейды по городским пляжам. 

Купаться разрешается?

По результатам проведенного на базе городского отдела ЧС онлайн-занятия с руководителями общеобразовательных школ по правилам безопасного отдыха детей в период купального сезона принято решение о проведении специальных рейдов. 

– В период купального сезона сотрудники служб гражданской защиты совместно с представителями учреждений образования будут посещать пляжи, мониторить ситуацию, – сообщила руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – Взрослые не должны оставлять детей без присмотра во время отдыха на воде.  

Также на регулярной основе будут проводиться беседы и инструктажи, раздаваться памятки с правилами безопасности в период купального сезона.  

 

Ева Ким  

Курчатов 

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