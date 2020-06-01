Купаться разрешается?

Во время летних каникул в Курчатове будут организованы рейды по городским пляжам.

По результатам проведенного на базе городского отдела ЧС онлайн-занятия с руководителями общеобразовательных школ по правилам безопасного отдыха детей в период купального сезона принято решение о проведении специальных рейдов.

– В период купального сезона сотрудники служб гражданской защиты совместно с представителями учреждений образования будут посещать пляжи, мониторить ситуацию, – сообщила руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – Взрослые не должны оставлять детей без присмотра во время отдыха на воде.

Также на регулярной основе будут проводиться беседы и инструктажи, раздаваться памятки с правилами безопасности в период купального сезона.

Ева Ким

Курчатов