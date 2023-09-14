Культура внешнего вида

Дом культуры села Жетыарал Тарбагатайского района снова встречает гостей. К началу сентября в здании завершился капитальный ремонт.

Сельский ДК – место для культурного времяпровождения для почти полутора тысяч жетыаральцев. Здесь проходят самые значимые для жизни села события, концерты местных и приезжих артистов, мероприятия, приуроченные к различным праздничным датам.

– В 2014 году в здании провели частичные текущие ремонтные работы, полный ремонт Дома культуры выполнили впервые с самого открытия в 1982 году. В этом году средства на эти цели выделили из республиканского бюджета по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі», – рассказала директор КГКП «Дом культуры Акжар» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Тарбагатайского района Шакен Копшикбаева.

По её словам, подрядчики полностью обновили фасад здания, усилили отопительную систему за счёт дополнительных радиаторов и электротенов, обновили систему электроснабжения и санитарную систему. Ремонт коснулся и внутренней части Дома культуры, вплоть до замены дверей и линолеума в кабинетах.

Сельский ДК постоянно собирает гостей и жителей Жетыарала на различные мероприятия. Ещё до реставрации здесь проходили конкурс традиционной песни «Гүлдариға», программа «Жетіаралдағы жеті ару» и ретро-концерт «Егіз өмір-егіз өнер» в рамках рубрики «Тірілермен тірімін».

Обновлённый Дом культуры Жетыарал вновь готов радовать своих зрителей. В ближайшее время здесь пройдёт конкурс среди школьников «Оралханның сөздері», посвящённый 80-летию выдающегося казахстанского писателя, драматурга и журналиста Оралхана Бокея и литературно-музыкальный вечер «Қарттарым асыл қазынам» ко Дню пожилых людей.

Аяужан Утеулинова

Тарбагатайский район