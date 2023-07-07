Куда пойти учиться?

Этим вопросом задаются выпускники школ и колледжей. Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева предлагает абитуриентам крупный пул образовательных программ.

Высшее учебное заведение, которое ведёт подготовку высококвалифицированных кадров уже 65 лет, по праву называют центром генерации новых знаний и инноваций. К слову, в этом году оно впервые попало в самый цитируемый академический рейтинг великобританского агентства QS Quacquarelli Symonds Limited – QS World University Rankings 2024 и вошло в ТОП–901-950 лучших университетов мира.

Получить качественное высшее образование здесь могут все желающие. Университет предлагает абитуриентам 32 образовательные программы бакалавриата, 31 образовательную программу магистратуры и девять – докторантуры.

Стоит отметить, что абитуриенты могут поступить в вуз как на платной основе, при этом действует гибкая система скидок, так и на бюджет. Университет предоставляет государственные образовательные гранты, образовательные гранты на обучение граждан РК из числа сельской молодёжи, переселившихся в регионы, определённые Правительством страны, образовательные гранты за счёт средств местных исполнительных органов, гранты общественного фонда «Қазақстан халқына», а также для тех, кто отбыл срочную воинскую службу. При этом для обучающейся молодёжи из социально уязвимых категорий предусмотрены меры соцподдержки от пяти до ста процентов.

Приёмная комиссия ВКТУ имени Д. Серикбаева приступила к работе, приём документов на 2023-2024 учебный год продлится до 25 августа – на бакалавриат, до 28 августа – в магистратуру и докторантуру. С 13 по 20 июля состоится приём заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов, причём заявку можно подать не только в ВКТУ, но и другие вузы Казахстана.

– Проходной балл для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта и для поступления в ВКТУ на платной основе составляет не менее 50 баллов по всем образовательным программам и не менее пяти баллов по каждому предмету, – пояснила заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии Асель Дауылбаева. – Чтобы подать заявление на поступление, необходимо собрать пакет документов, в который входят аттестат о среднем образовании с приложением (оригинал + копия), сертификат ЕНТ, копия удостоверения личности, медицинская справка формы 075-у + снимок флюорографии, медицинская справка формы 063 (паспорт здоровья), фотография 3х4 в электронном формате, копии документов, подтверждающих, что вы принадлежите к той или иной категории указанной квоты.

С документами нужно обратиться в приёмную комиссию, где сотрудники пошагово помогут в регистрации. Затем останется только ожидать результаты, которые обычно объявляют в начале августа.

Отметим, что выпускники, окончившие сельскую школу, могут принять участие в конкурсе сельской квоты.

Также у абитуриентов, не получивших государственный грант на обучение, есть возможность принять участие в конкурсе на присуждение грантов МИО, который состоится с 10 по 15 августа.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ВКТУ имени Д. Серикбаева https://www.ektu.kz/?lang=kz. Задать дополнительные вопросы можно по телефонам: 8(7232)510-885, 8-707-285 50-12 (WhatsApp).

Татьяна Кравченко