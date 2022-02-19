Вести из районов

Кубок ледовых гладиаторов

19.02.2022
527

В Риддере прошли республиканские соревнования по спидвею.  

На городском стадионе «Сокол» состоялся Кубок Республики Казахстан по спидвею на льду.   

Силами спортсменов, при поддержке акимата города, был подготовлен стадион, залито ледовое покрытие, отвечающее самым строгим требованиям. Гонщики тщательно подготовили свои мотоциклы. По мнению участников, соревнования прошли на очень высоком уровне.  

В состязании ледовых гладиаторов приняли участие 13 спортсменов. По итогам первое место занял местный мотогонщик Сергей Серов. Второе место досталось также риддерскому спортсмену – Сергею Бирюкову. Третье место – у Андрея Ляпина из Усть-Каменогорска.

Марк Касымов  

Риддер  

19.02.2022
527

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