Кто за что платит?

В этом году в Казахстане начали действовать новые налоговые режимы, а также запущен пилотный проект для предпринимателей, торгующих на электронных площадках. Так кто и за что должен платить?

Представители Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области рассказали об изменениях в налоговом законодательстве РК в 2023 году.

Напомним, в марте этого года был подписан закон, на основании которого специальный налоговый режим (СНР) розничного налога ретроспективно введён с 1 января 2023 года.

По информации руководителя Управления разъяснительной работы ДГД по ВКО Гульмиры Сабралимовой, его вправе применять налогоплательщики, соответствующие определённым условиям. Сумма дохода от реализации за календарный год не должна превышать 600 000 МРП, численность работников за налоговый период составлять не более 200 человек.

– Обороты лиц, применяющих СНР розничного налога, не учитываются при определении превышения порога по НДС, – пояснила Гульмира Сабралимова. – Они не являются плательщиками социального налога. Осуществляют исключительно один или несколько видов деятельности, определённых Правительством РК для целей применения данного режима.

В связи с тем, что СНР розничного налога введён ретроспективно, налогоплательщики могут перейти на этот режим с 1 января 2023 года либо с другой даты. Например, с 1 февраля или 1 марта 2023 года. С этой целью налогоплательщик в уведомлении о переходе на режим розничного налога указывает нужную дату, и с неё этот режим начинает работать. При этом уведомление должно было быть подано не позднее 9 июня 2023 года.

Также, с 1 января 2023 года в Казахстане введён единый платёж. Кто его сможет применять и что он в себя включает? По словам Гульмиры Сабралимовой, главная цель этого нововведения – снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Новый способ расчёта позволяет оплатить все налоги с заработной платы одной платёжкой. В единый платёж входят – ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы (ОПВ), социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. Важно отметить, в совокупности общая сумма этого платежа меньше, чем если платить всё это по отдельности.

Его могут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР).

Также в ходе пресс-конференции рассказали о мерах налогообложения предпринимателей, задействованных в электронной торговле.

С 1 июля 2023 года Комитет государственных доходов МФ РК запустил пилотный проект для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на популярных маркетплейсах.

В нём на добровольной основе могут принять участие ИП, которые торгуют на электронных торговых площадках и применяют специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации или розничного налога.

Как отметили представители областного фискального ведомства, добровольное участие в пилотном проекте имеет свои преимущества. Это экономия времени на учёт выручки и заполнение налоговой отчётности, минимизация рисков налоговых проверок, равномерная нагрузка для ИП при ежемесячной оплате, оплата в приложении обслуживающего банка.

Ерик Абитов