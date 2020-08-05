Пеня не считается

Актуальные вопросы налоговой амнистии обсудили в городе физиков-ядерщиков.

Напомним, по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева внесены поправки в действующее законодательство относительно налоговой амнистии для физических лиц.

– Законом предусмотрена дополнительная амнистия для физических лиц на списание пени, числящейся на 1 апреля 2020 года, при условии погашения основного долга до 31 декабря 2020 года, – сказала руководитель отдела внутренней политики Светлана Кайдарова. – Налогоплательщики, не успевшие воспользоваться возможностью избавиться от пени, могут это сделать до конца текущего года. Это значит, что при оплате основного долга Управление государственных доходов Курчатова спишет пеню, которая числилась по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. По всем вопросам курчатовцы могут обращаться по телефонам: 8-72251-33307 или 8-708-23-80-686.