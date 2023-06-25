К нам едет ревизор

Каков порядок проведения налоговых проверок?

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Ерик Татубаев. Он сообщил, что к налоговой проверке относится исполнение норм налогового и иного законодательства, а также контроль за исполнением, который возложен на органы налоговой службы.

– Проверки осуществляются исключительно налоговыми органами. Они возможны не только в отношении конкретного налогоплательщика, но и лиц, располагающих документами, информацией, касающимися деятельности проверяемого человека. Налоговый контроль может быть комплексным, тематическим, встречным и хронометражным. Главное условие проверки – надзор не должен приостанавливать работу налогоплательщика, – рассказал Ерик Татубаев.

Кроме того, он добавил, что с 1 января 2023 года проверки подразделяются на – периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска и внеплановые.

– Периодические проверки назначаются по результатам анализа налоговой отчётности, сведений уполномоченных органов и полученных из официальных и открытых источников информации по деятельности налогоплательщиков. Основанием для назначения этого вида проверки является полугодовой график, утверждённый решением уполномоченного органа. К внеплановым относятся все другие виды проверок. Особый порядок их назначения предусмотрен административно-процедурно-процессуальным кодексом РК. Порядок и правила проведения периодических и внеплановых проверок являются едиными, – пояснил он.

Ерик Татубаев отметил, что по результатам проверки составляется акт, который подписывается и вручается налогоплательщику. Завершением проверки считается дата вручения акта.

– Если по результатам проверки предполагается доначисление суммы налогов, превышающей 172 млн 500 тыс. тенге, то до момента завершения проверки составляется предварительный акт. Налогоплательщик имеет право предоставить письменное возражение в явочном порядке в течение 15 рабочих дней со дня вручения предварительного акта налоговой проверки, – резюмировал заместитель руководителя ДГД по ВКО.

Меруерт Бахтиярова