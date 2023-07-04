Кому нужно платить?

В каких случаях физические лица обязаны платить налог на добавленную стоимость? По истечении какого времени товар, временно ввезённый на территорию Республики Казахстан, облагается НДС?

Об администрировании налога на добавленную стоимость в рамках ЕАЭС рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Асхат Жибитаев.

Напомним, что между территориями государств – членов ЕАЭС в рамках таможенного союза осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Однако при ввозе из этих стран товаров на территорию Республики Казахстан налогоплательщику-импортёру необходимо оформлять сопроводительную накладную на них (СНТ). Электронная версия документа должна быть зарегистрирована на портале до пересечения товаром госграницы.

При её пересечении в информационной системе сотрудники органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска осуществляют подтверждение СНТ. После поступления товаров на склад налогоплательщик должен самостоятельно подтвердить СНТ на ввоз товаров.

– При импорте товаров из стран ЕАЭС налогоплательщики-импортёры обязаны предоставить в налоговый орган по месту своей регистрации заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328 и уплатить НДС в размере 12 процентов не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем импорта товаров, – пояснил Асхат Жибитаев.

Он также рассказал, в каких случаях физические лица обязаны платить НДС. Так, если товары импортированы для предпринимательской деятельности, то физлицо автоматически становится плательщиком. Критерии: если стоимость товаров за год превышает 12-кратный минимальный размер заработной платы, то они будут считаться объектом обложения импорта.

Стоит отметить, что эти требования не распространяются на транспортные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия.

– Для этой категории товаров установлены другие критерии, – отметил Асхат Жибитаев. – Например, в течение года без уплаты НДС при импорте допускается ввоз одного транспортного средства, не более пяти ювелирных изделий, не более двух мобильных телефонов.

Помимо этого, согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, не является облагаемым импортом временный ввоз товаров на территорию нашей страны с территории государств – членов Евразийского экономического союза, которые в последующем будут вывезены без изменения их свойств и характеристик, а также ввоз товаров без изменения свойств и характеристик, которые ранее были временно вывезены на территорию государств – членов ЕАЭС.

Однако если временно ввезённые товары на территории РК находятся более двух лет, их ввоз признаётся облагаемым импортом и подлежит обложению НДС по ставке 12 процентов.

Что касается экспорта товаров в страны ЕАЭС, то для экономической безопасности нашей страны был разработан перечень, который регламентирует запрет или ограничение на вывоз определённых товаров. К примеру, приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 3 мая этого года № 312 на шесть месяцев введён запрет на вывоз с территории нашей страны автомобильным транспортом каменного угля и аналогичных видов твёрдого топлива, полученных из него.

– Перечень регулярно меняется. Поэтому, если возникают вопросы, можно обратиться в Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области для уточнения актуального списка товаров, которые не подлежат вывозу из Республики Казахстан, чтобы не столкнуться с трудностями при их экспорте, – резюмировал Асхат

Жибитаев.

Татьяна Кравченко