Кто хочет стать бизнесменом?

С начала года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства профинансировано более 2,5 тысячи проектов. Господдержка позволяет не только помочь большему количеству восточноказахстанцев начать своё дело или расширить действующий бизнес, но и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Не секрет, что наш регион сохраняет положительную динамику в сфере развития малого и среднего бизнеса. Немаловажную роль в этом играет поддержка со стороны государства. Так, только в рамках Нацпроекта выделено 36 миллиардов тенге. Свыше восьми миллиардов из них предназначены для субсидирования, гарантирования кредитов и предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей.

– За полгода подписано 265 договоров субсидирования на сумму 9,5 млрд тенге, сумма выплаченных субсидий с учётом ранее данных обязательств составила 3,9 млрд тенге. Прогарантировано 205 проектов на сумму кредитов 7,3 млрд тенге, сумма гарантий составила 3,7 млрд тенге, – привёл статистические данные исполняющий обязанности руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Марат Кабаков.

Спикер сообщил, что конкурс по предоставлению грантов на новые бизнес-идеи планируется провести в сентябре.

Господдержка МСБ предусматривает микрокредитование молодёжи по льготной ставке вознаграждения 2,5 процента годовых. К слову, за шесть месяцев 2023 года по этому направлению профинансировано 56 кредитов на 252 миллиона тенге.

На выдачу безвозмездных грантов (до 400 МРП) для социально уязвимых категорий жителей нашей области предусмотрено 323 миллиона тенге. По итогам второго квартала 2023 года 135 восточноказахстанцев уже воплотили свою мечту в реальность и открыли собственное дело.

На развитие агропромышленного сектора в сфере МСБ выделено 26,6 млрд тенге, субсидии получили 1990 предпринимателей.

– С начала этого года в рамках Национального проекта по развитию бизнеса поддержано более 2,5 тысячи проектов на сумму 22,1 миллиарда тенге, – сказал Марат Кабаков. – Эти меры позволили увеличить налоговые платежи в бюджет в 1,4 раза, объём инвестиций – на 15 процентов и простимулировать рост количества действующих субъектов малого бизнеса на 14 процентов.

Стоит отметить, что ежегодно для популяризации и продвижения отечественных брендов проводится конкурс «Лучший товар Казахстана». При этом особое внимание уделяется развитию женского предпринимательства. Также постоянно ведётся обучение молодёжи основам ведения бизнеса.

Одной из эффективных мер поддержки МСБ выступает создание так называемых поясов партнёрства субъектов предпринимательства вокруг крупных градообразующих предприятий. Такая практика положительно сказывается не только на продвижении отечественной продукции, но и на создании новых рабочих мест. К примеру, за последние пять лет партнёрами «Казцинка» стали почти пять тысяч казахстанских компаний, обеспечив работой более 300 тысяч человек. Сумма закупа товаров, работ и услуг у казахстанских производителей превысила два триллиона тенге, в том числе у предприятий Восточно-Казахстанской области – 709 миллиардов тенге.

В этом году в рамках программы партнёрства с отечественными товаропроизводителями и поставщиками услуг заключено 13 офтейк-контрактов и меморандумов на сумму 18 миллиардов тенге.

Татьяна Кравченко