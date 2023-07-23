Чек в один клик

Что делать, если нет возможности приобрести контрольно-кассовый аппарат, поскольку его содержание невыгодно в финансовом плане? Таким вопросом задаются начинающие предприниматели региона.

Напомним, по Налоговому кодексу РК все денежные расчёты в Казахстане производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных. Порядок их применения регламентирован в приказе Министерства финансов от 16 февраля 2018 года №208 «О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин».

– Там, где отсутствует сеть телекоммуникаций, при осуществлении денежных расчётов применяют контрольно-кассовые машины без функции передачи данных. Их модели включены в государственный реестр, – пояснил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Ерик Татубаев.

Отметим, выдача чека – одно из основных требований при применении контрольно-кассовых машин. То есть налогоплательщик обязан выдать чек за уплаченную сумму при реализации товаров, работ и услуг. Фискальный чек должен отражать такие данные, как наименование налогоплательщика, его ИИН; заводской номер и регистрационный номер ККМ в налоговом органе; порядковый номер чека; дата, время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг и их цена; фискальный признак; наименование оператора фискальных данных и реквизиты Интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека; наименование и количество товара, работы, услуги; единица их измерения; общая сумма продажи. Если налогоплательщик является плательщиком НДС, должна отображаться сумма этого налога с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг. Также обязательны адрес места использования ККМ и штрих-код.

Всё большую популярность набирает выдача онлайн-чеков. Теперь покупателю не нужно хранить бумажный вариант, вся информация находится в базе данных компании, а электронный чек отправляется ему СМС-сообщением. Это не только удобно, но и экологично.

Важно, что онлайн-чеки могут выдаваться на государственном языке, поскольку все модели ККМ, включённые в государственный реестр, соответствуют техническим требованиям и выполняют функцию перевода на казахский язык.

В последнее время у начинающих бизнесменов возникает вопрос, что делать, если нет возможности приобрести и содержать ККМ. По словам спикера, помимо аппаратной контрольно-кассовой машины есть программная.

– Преимущества программных ККМ в том, что их можно легко скачать и устанавливать на любые устройства: ноутбук, планшет или смартфон, – отметил Ерик Татубаев. – Производители учли все соответствующие технические требования, определённые приказом Министерства финансов РК.

Настоящей находкой для бизнесменов стало приложение e-Salyq Business, которое работает с января прошлого года. Благодаря ему можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать и сменить налоговый режим, выдавать чеки, формировать реестр доходов и вести учёт доходов работников для автоматического расчёта не выходя из дома. Также здесь автоматически рассчитываются суммы индивидуального подоходного и социального налогов, которые можно оплатить непосредственно в мобильном приложении.

Помимо этого, в приложении е-Salyq Business доступны сервисы Налогового кошелька, в том числе, по просмотру и погашению задолженности, управлению переплатой. Здесь можно получить различные справки, а также прекратить деятельность ИП в упрощённом порядке.

Александра Исаева