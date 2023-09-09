И это тоже можно

Одно из условий получения льготного микрокредита для молодёжи – наличие залогового обеспечения. С недавнего времени перечень видов имущества, подходящего для этих целей, существенно Напомним, что льготные микрокредиты предоставляются для открытия или расширения бизнеса молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, и одно из условий – наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более пяти лет.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, теперь в качестве залогового имущества дополнительно принимаются следующие его виды:

– денежные средства, размещённые на счетах в банках второго уровня;

– недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в сёлах и сельских населённых пунктах;

– земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (пашни);

– земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ;

– земельные участки для ведения садоводства;

– специализированная техника.

Также для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока

кредитования.

Напомним, размер микрокредита составляет до пяти миллионов тенге, с максимальным сроком – до пяти лет (на любые цели), до семи лет (для сферы животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

Мария Симонова