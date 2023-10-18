Банкротиться не обязательно

Восстановить платёжеспособность должника призвана процедура реабилитации. Финансово-экономическое оздоровление в регионе проходят восемнадцать предприятий.

Напомним, с 2014 года в Казахстане действует Закон «О реабилитации и банкротстве», который регулирует ситуации, где должник не может в полном объёме выполнить требования кредиторов. На основании него применяется процедура реабилитации.

– Её целью является недопущение банкротства предприятия и восстановление его платёжеспособности, то есть сохранение рабочих мест и создание благоприятной экономической ситуации, – пояснила руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Сайран Уалибекова. – На сегодняшний день в регионе процедура реабилитации проводится в отношении 18 предприятий, завершён этот процесс на шести из них.

Как пояснила спикер, с заявлением в суд о применении процедуры реабилитации могут обратиться как должники, так и кредиторы. Основанием для этого служит временная неплатёжеспособность должника. К ней относится неисполнение в течение трёх месяцев следующих видов обязательств перед кредиторами:

– по требованиям о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью,

– по взысканию алиментов,

– по оплате труда,

– по выплате компенсаций по трудовым договорам,

– по оплате задолженности по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования,

– по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование и другое, а также неисполнение в течение четырёх месяцев обязательств перед иными кредиторами.

Затем составляется план реабилитации предприятия, в котором предусмотрен график погашения кредиторской задолженности.

По законодательству срок реализации этого плана не должен превышать пять лет.

– Суд вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов продлить этот срок один раз, но не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено настоящей статьёй, – отметила Сайран Уалибекова. – Для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики страны, процедура реабилитации может быть продлена ещё на два года.

Татьяна Кравченко