Кручу, верчу

В Аягозском районе прошли дистанционные соревнования по прыжкам на нейроскакалке среди девочек.

В состязании приняли участие юные спортсмены из 15 школ района. Сильнейших среди них определила судейская коллегия. По словам организаторов, прыгать на нейроскакалке сложнее, чем на обычной. Тем не менее участники соревнований отлично справились с заданием.

Первое место заняла ученица средней школы имени Дулата Бабатайулы Д. Курмансейтова, второе – ученица средней школы № 5 Ж. Токанова. Третье место разделили ученица средней школы № 6 С. Нургалиева и ученица средней школы № 3 Н. Елшибек.

Победители и призёры были награждены грамотами районного отдела образования.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район