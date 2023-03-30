Контроль с неба

В Восточном Казахстане продолжаются противопаводковые мероприятия. С помощью аэровизуального наблюдения специалисты ДЧС ВКО проводят мониторинг местности.

В области уже завершились взрывные работы на реках Уба, Курчум, Бухтарма и Иртыш, а также очистительные работы в Глубоковском районе. По оценке экспертов ДЧС, угрозы подтопления в регионе не наблюдается.

Весна в ВКО всё увереннее вступает в свои права. На оживлённых улицах городов снег почти сошёл, а вот на окраинах и в районах продолжается активное движение талых вод. Начался второй этап паводкового периода, когда русла рек вскрываются, и возникает риск подтоплений. Однако в Департаменте по чрезвычайным ситуациям поспешили успокоить жителей.

– В области регулярно проводят мониторинг паводкоопасных мест, – комментируют в пресс-службе ДЧС ВКО. – В том числе наблюдение осуществляется с помощью облётов. В настоящее время на равнинной территории региона идёт активная фаза снеготаяния. Русла крупных рек начали вскрываться ото льда. При этом, разлива и подтоплений на обследованных участках не выявлено.

По информации ДЧС, профилактические взрывные работы по дроблению льда завершили на реках Уба, Курчум, Бухтарма и Иртыш. Установлен контроль за гидротехническими сооружениями.

– Всего в текущем году по Дорожной карте реализуется пять профилактических мероприятий на сумму 56 миллионов тенге, – рассказали в ДЧС. – В них включили работы на реке Ульба в районе автодороги Усть-Каменогорск – Риддер. В Зайсанском районе и в районе производственной базы села Черемшанка Глубоковского района (и выше села) предусмотрены берегоукрепительные работы. Аналогичные текущие работы по берегоукреплению проводят на реке Сарымсакты в Катон-Карагайском районе (протяжённость 300 метров). На реке Жарлы расчищают русло протяжённостью 1500 метров.

В ДЧС также сообщили, что акиматы городов и районов вывезли 459 тысяч кубометров снега. Заготовлено две тысячи тонн инертных материалов, 251 тонна ГСМ, 53 тысячи штук мешкотары.

– На случай осложнения ситуации будем задействовать необходимые силы и средства, – заверили в ДЧС. – В распоряжении 1719 человек личного состава, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы. Для временного размещения людей определили 121 пункт вместимостью 14,5 тыс. человек.

Круглосуточный контроль ситуации в период половодья установили в Глубоковском районе. Всего, по оценке специалистов ДЧС, в возможную зону подтопления района входит девять населённых пунктов.

В минувший понедельник сотрудники районного ОЧС совместно с акиматом района провели очередную проверку участков, подверженных затоплению.

– Первый этап паводков мы выдержали успешно, – говорит аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. – На предстоящий период прогноз положительный. В посёлках Глубокое и Белоусовка совместно с начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Глубоковского района Д. Данелбековым осмотрели наиболее уязвимые участки, проверили русла рек. В том числе микрорайон Олимпиада в селе Предгорное. На данный момент уровень воды в пределах нормы. Прочистили все водопропускные сооружения. В готовности 30 эвакуационных пунктов. По итогам мониторинга можно сказать, что в этом году угрозы подтопления в районе не наблюдается.

Гидротехнические сооружения находятся в коммунальной собственности КГП «Шыгыс су қоймалары». Осмотр ГТС показал, что в основной паводковый период водопропускные сооружения в полном объёме выполняют функции по обеспечению безопасности прилегающих территорий.

Кроме этого, в районе прочистили восемь каналов длиной 14 километров и 45 арыков длиной более 42 километров (включая микрорайон Петушки), 77 водопропускных труб под автомобильными дорогами и две – под железнодорожными. Привели в порядок восемь мостов и вывезли более семи тысяч кубометров снега.

– Сейчас в районе производят дробление льда на узких участках реки Глубочанка, – добавили в ДЧС ВКО. – В селе Прогресс закончили нарезку склонов и очистительные работы в районе детского сада, школы и железнодорожного переезда. На случай осложнения паводковой ситуации в селе Предгорное освободили от снега подъезды к руслу реки Красноярка в месте водопропускного сооружения ж/д для установки мотопомп высокой мощности. Также русло проредили от деревьев и кустарников для беспрепятственного прохождения ледохода.

На паводковый период в районе привели в готовность 170 человек личного состава, 144 единицы техники. Также сделали запас инертных материалов в количестве 100 тонн, мешкотары – 8200 штук и 29 мотопомп (4 мотопомпы высокой мощности). Закупили восемь тонн дизельного топлива, пять тонн бензина, два бензиновых генератора и другие инструменты.

Лилия Дроздова

Фото ДЧС ВКО