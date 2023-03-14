Укротить водную стихию

В Восточно-Казахстанской области продолжается подготовка к предстоящему весеннему паводку. На выходных специалисты под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Ержана Нурбаева провели аэровизуальное обследование паводкоопасных мест.

Стоит отметить, что половодье в регионе ожидается обычно со второй декады марта и длится по июнь. Однако работа по устранению паводковых угроз началась задолго до оттепели. Так, с первого февраля был объявлен режим повышенной готовности – сотрудники специализированных ведомств проводят все необходимые профилактические мероприятия.

Ситуацию осложняют нестабильные погодные условия. Как сообщили в филиале РГП «Казгидромет», в связи с обильными осадками, повышением температурного фона в регионе ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Помимо этого, в горной местности сохраняется опасность схода снежных лавин – восточноказахстанцам не рекомендуется выход на заснеженные склоны.

Чтобы находиться в курсе событий и при возможности сработать на опережение, специалисты регулярно обследуют паводкоопасные и лавиноопасные участки.

В минувшие выходные под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Ержана Нурбаева на вертолёте Ми-8 состоялось аэровизуальное обследование паводкоопасных мест.

Сотрудники ДЧС ВКО, специалисты Ертисской бассейновой инспекции, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол», КГП «Шығыс су қоймалары», «Казводхоз», ТОО «KazExploService», «Казгидромет» обследовали русла рек, горную и равнинную территорию, гидротехнические сооружения недалеко от Риддера, в Глубоковском, Катон-Карагайском, Курчумском, Уланском районах и районах Алтай и Самар.

– Разлива рек и подтопления на обследованной территории не установлено, – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов. – Русла крупных рек, таких как Бухтарма, Ульба и поверхности водохранилищ покрыты льдом. Русло реки Калжыр только начало вскрываться ото льда. На обследованных гидротехнических сооружениях обстановка стабильная, наполнение составляет 30-60 процентов, уровень воды снижен, донные водовыпуски открыты. Снежный покров сохраняется на всей горной территории области.

При этом на реках области продолжаются работы по дроблению льда. Как отмечают специалисты, операции по его подрыву проходят в рамках комплекса противопаводковых мероприятий. Так, местные исполнительные органы и спасатели обеспечивают безопасный пропуск паводка на чреватых заторами участках.

Места взрывов выбраны неслучайно. Самые проблемные из них как раз находятся возле мостов и населённых пунктов. К примеру, в населённых пунктах Малеевск, Богатырёво, Быково района Алтай для предотвращения ледовых заторов на реке Бухтарма ледовая поверхность раздроблена на общей площади 49500 квадратных метров. Всего использовано 2750 килограммов взрывчатых веществ.

– Проинспектирован ход проведения взрывных работ по дроблению льда на затороопасных участках реки Бухтарма в районе Алтай, – резюмировал Ержан Нурбаев. – На равнинной территории снег сошёл на 60-70 процентов в Курчумском районе, на 20-40 процентов – в Уланском районе и районе Самар. На остальной равнинной территории идёт активная фаза снеготаяния. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили, что у них разработан сценарий на случай осложнения паводковой ситуации – в регионе сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты численностью 1719 человек, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы.

При необходимости, по согласованию с МЧС РК, в районе Алтай планируется задействовать силы и средства воинской части № 68303 МЧС РК для проведения превентивных мероприятий. В целом сотрудники специализированных служб прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать риски возникновения паводков.

В очередной раз напомним, что ответственность за паводковую ситуацию лежит на плечах и обычных жителей. Населению необходимо быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Заблаговременно очистить от снега и льда территории домов и ближайшие арыки. По возможности подготовить инертный материал.

Татьяна Кравченко

Фото ДЧС ВКО