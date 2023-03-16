Риски есть, но всё готово

На равнинной территории Восточно-Казахстанской области наблюдается активная фаза снеготаяния. Протекает она спокойно – разлива рек и подтоплений во время аэровизуального обследования паводкоопасных мест специалисты не выявили.

Зима в этом году в регионе выдалась снежной, поэтому к возможному половодью начали готовиться заранее. С первого февраля на территории ВКО ввели режим повышенной готовности к паводковому периоду.

Старший инженер Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Аяулым Кекиева рассказала о текущей ситуации.

На сегодняшний день в регионе определён 71 паводкоопасный пункт, где расположено свыше пяти тысяч жилых домов, в которых проживают 14047 человек. Благодаря превентивным мерам местных исполнительных органов в 15 пунктах угрозу удалось снять, в 46 – она минимизирована. В десяти населённых пунктах при осложнении погодных условий – резкой смене температуры воздуха и обильных осадках есть риски подтопления.

По данным филиала «Казгидромет», глубина промерзания почвы в районах области колеблется от 16 до 48 сантиметров. Промерзание свыше 50 сантиметров наблюдается в Усть-Каменогорске, Тарбагатайском, Катон-Карагайском, Зайсанском, Уланском и Курчумском районах. Минимальная высота снежного покрова, восемь сантиметров, зафиксирована в Зайсанском районе, максимальная, 87 сантиметров, – в районе Алтай.

– В рамках подготовки к паводковому периоду специалисты ДЧС ВКО разработали план мероприятий, который был утверждён постановлением акима области, – сообщила Аяулым Кекиева. – Согласно ему с 13 по 24 февраля в регионе функционировали рабочие группы, которые проверяли готовность населённых пунктов к паводковому периоду.

Так, акиматы городов и районов провели очистку и углубление 140 километров каналов и 376 километров арыков, очистку 1688 водопропускных сооружений на автомобильных дорогах, 90 водопропускных сооружений на железнодорожных путях, 299 мостов.

По областным дорогам очищено 1545 водопропускных сооружений и 85 мостов. По республиканским – 334 водопропускных сооружения и 85 мостов. Всего вывезено 454 тысячи кубических метров снега, заготовлено 53 тысячи штук мешкотары, более двух тысяч тонн инертных материалов, 251 тонна горюче-смазочных материалов.

Для предотвращения ледовых заторов в Курчумском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском районах и районе Алтай специалисты проводят профилактические взрывные работы.

Также регулярно проводится мониторинг паводкоопасных мест. В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы сообщали, что под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Ержана Нурбаева сотрудники ДЧС ВКО и специалисты соответствующих организаций провели аэровизуальное обследование потенциально опасных участков города Риддера, а также Катон-Карагайского, Глубоковского, Курчумского районов, района Алтай и района Самар. Результаты показали, что на равнинной территории идёт активная фаза снеготаяния. Разлива рек и подтоплений не выявлено – русла крупных рек Бухтарма, Ульба и поверхности водохранилищ покрыты льдом, а русло реки Калжыр только начало вскрываться ото льда.

– На случай осложнения ситуации в области сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты с численностью 1719 человек, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы, – отметила Аяулым Кекиева. – Также определён 121 пункт для временного размещения населения с общей вместимостью 14530 человек.

Помимо этого, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области проводят информационно-разъяснительную работу с жителями. На сегодняшний день они обошли более 15 тысяч дворов, вручили более 11 тысяч памяток-рекомендаций, провели 356 сходов с населением.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО