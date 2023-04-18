Выдержать натиск вешних вод

Активное таяние снега в горах и весенние попуски на реках – огромное испытание для дорог, мостов и путепроводов. Чтобы они выдержали натиск вешних вод, их нужно готовить к этому заранее. Потому период подготовки к весенним паводкам у дорожных служб начинается не накануне прихода зимы, а гораздо раньше, во время летней поры предыдущего года.

Дороги Восточного Казахстана – одни из самых протяжённых в республике. Как рассказал начальник производственно-дорожного участка ТОО «ОблШығысЖол» Алибек Карибаев, общая протяжённость автомобильных дорог областного значения в ВКО составляет 1587 км. И это не только асфальт и дорожные знаки, но ещё и инженерные и гидротехнические сооружения. Так, на трассах областного значения насчитывается 85 мостов и 1627 водопропускных труб. И каждое из этих сооружений требует пристального внимания, постоянного контроля, ухода и своевременного ремонта.

– Весенние паводки – один из самых ответственных периодов в работе дорожных служб, – поделился опытом Алибек Карибаев. – Чтобы помочь талым и грунтовым водам разлиться по степи, найти выход из узкого ущелья или замкнутого пространства, нужно накануне активного таяния снега и льда провести массовые работы по очистке арыков, водопропускных труб, каналов и небольших мостов.

Вот и этой весной уже завершены работы по очистке русел рек и ручьёв от мусора, их углублению перед водопропускными трубами, расчистка труб и проходов под мостами от снега и наледи перед паводком, от иловых наносов после его прохождения.

Однако главные подготовительные работы к будущим паводкам выполняются дорожниками именно летом. По словам Алибека Карибаева, во время паводков специалисты дорожных служб пристально наблюдают за каждым участком дороги, уделяя особое внимание мостам и водопропускным трубам. И если паводки прошли в штатном режиме, значит гидросооружение в порядке и нуждается лишь в профилактических мероприятиях.

А вот если весной были определённые проблемы – повышение воды в канале и переброс вешних вод через мост, переливы через дорогу и многое другое – это уже повод для планирования серьёзного ремонта, как только вода спадёт, и реки войдут в привычное русло.

Так, для подготовки к паводковому периоду 2023 года летом 2022 года бригады ТОО «ОблШығысЖол» провели работы по устройству шести водопропускных труб и ремонту малого моста на дорогах областного значения ВКО. Дорожные рабочие восстановили работу двух водопропускных труб на 34 и 36 км на автомобильной дороге Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное, отремонтировали две водопропускных трубы на 21 км дороги Курчум – Калжыр – Бурабай – Маралиха, водопропускную трубу на 77 км автодороги Курчум – Калжыр – Акбулак – Караой – Ашалы и такой же водопропускной трубы на 66 км дороги сообщением Теректы – Урунхайка – Тоскайын.

Кроме того, был отремонтирован мост на 22 км автомобильной дороги областного значения Курчум – Калжыр – Бурабай – Маралиха. Здесь потребовалось провести работы по восстановлению откосной стенки и укреплению конуса выходящего русла. В целом, по словам Алибека Карибаева, на дорогах областного значения на сегодняшний день удалось сократить количество паводкоопасных мест с 17 до 13. Работы будут продолжены уже этим летом.

Работы по профилактике паводкоопасной ситуации хватает и зимой. По словам начальника производственно-дорожного участка, вплоть до 20 марта все бригады, работающие на участках «Большенарым – Курчум», «Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское», «Васильевка – Бозанбай», «Омск – Майкапчагай – Шиликты – Акжар», «Октябрьская переправа – Алтайка – Ново-Хайрузовка», «Алтайка – Чапаево», «Шемонаиха – Секисовка», «Тарханка – Топиха» и «Теректы – Урунхайка – Тоскайын» практически ежедневно боролись с наледью, образующейся под мостами, у трубопроводов или просто на участке дороги, где появилась созданная самой природой ледяная или снежная «труба», по которой текли талые воды.

– Эта работа очень непростая, она требует ежедневного контроля, немалых сил и доли изобретательности. Например, иногда для того, чтобы вода не разливалась по дороге или, застыв на морозе, не перекрыла русло трубопровода, дорожные бригады подвешивают мешок с солью, поскольку солёная вода не даёт образоваться льду. Потом эти мешки надо регулярно менять, – поделился хитростями дорожных рабочих Алибек Карибаев.

Однако в паводковый период, когда натиск стихии невозможно сдержать, нужно заранее быть готовым к любой чрезвычайной ситуации. Как раз на такой случай всегда готов отряд оперативного реагирования, укомплектованный людьми и специализированной техникой. На обслуживающих предприятиях с началом зимнего периода действует круглосуточная диспетчерская служба, работа производственных участков ПДУ переводится на усиленный круглосуточный режим.

– Если возникнет хоть малейшая угроза разрушения автомобильной дороги или гидротехнического сооружения, на месте будет организовано круглосуточное наблюдение для принятия оперативных мер, – заверил Алибек Карибаев.

Впрочем, на текущий момент на дорогах областного значения ВКО случаев перелива и размыва дорожного полотна зафиксировано не было.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено ТОО «Облшығысжол»