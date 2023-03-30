Весна идёт, весне дорогу

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области насчитывается 131 гидротехническое сооружение, в том числе на балансе КГП «Шығыс су қоймалары» 34 ГТС из них:

-18 плотин водохранилищ;

-15 плотины прудов;

— 1 шлюз-регулятор, — рассказала руководитель отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов УПРиРП ВКО А. Сартыкпаева.

Ежегодно с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предприятием КГП «Шығыс су қоймалары» проводятся соответствующие противопаводковые мероприятия. На сегодняшний день из 34 плотин прудов и водохранилищ предприятия на 9 ГТС, имеющих донные водовыпуски, ведется сброс воды для создания аккумулирующего объема водоемов на паводковый период; Для беспрепятственного прохождения паводкового периода 2023 года принимаются следующие меры:

1. Обновлены схемы оповещения населения в населенных пунктах, расположенных вблизи плотин прудов и водохранилищ;

2. Ответственными инженерами-гидротехниками проводятся визуальные обследования состояния наполнения плотин прудов и водохранилищ.

3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет выставлено круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях.

Кроме того, в целях борьбы с паводковым периодом, обеспечения водной безопасности в период с 17 по 18 марта 2023 года сотрудниками Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО и КГП «Шығыс су қоймалары» был осуществлён выезд в Уланский район в целях проверки готовности водохозяйственных объектов коммунальной собственности к паводкоопасному периоду.

По информации руководителя отдела регулирования использования и охраны водных ресурсов, на сегодняшний день на гидротехническом сооружении на р.Улан в 7,5 км. юго-западнее с.Жанузак Уланского района с 6 февраля 2023 года проведен попуск воды из водоема для создания аккумулирующего объема. Сброс воды осуществляется через донный водовыпуск. Готовность данного гидротехнического сооружения удовлетворительное.

Работа продолжается и находится на постоянном контроле.