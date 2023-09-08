Когда деревья станут другими

Как климатические изменения влияют на деревья? Обычные люди вряд ли задаются этим вопросом. А вот группа учёных из Германии и Монголии уже второй год подряд совместно с профессорами ВКУ им. С. Аманжолова проводят исследования на эту тему в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке.

Проблема изменения климата является общей для всего мира, очевидно, что это связано не только с переменами погодных условий в разные сезоны, климат оказывает прямое влияние на флору и фауну. По словам учёных, глобальное потепление приведёт к вытеснению одних древесных пород другими, снижению чистой продуктивности экосистем и биомов, а также доминированию сорняковых видов растений.

В прошлом году команда иностранных биологов и экологов оставила метки на древесных растениях в целях их дальнейшего изучения. В этот раз они прибыли для сбора и анализа новой информации.

В состав экспедиции вошли учёные с кафедры экологии растений Гёттингенского университета Дулам Сурен Чеймаа, Маркус Хаук, Хайнц Конерс, а также докторанты Монгольского государственного университета Батболд Бямбацогт и Батэрдэнэ Энхбаясгалан. На протяжении месяца научно-исследовательская группа вела свою работу около села Шынгыстай и старо-австрийской дороги, изучали хвойные леса в Катон-Карагайском районе. После того как экспедиция закончится, гости страны от мира науки увезут с собой собранные образцы, чтобы провести биохимический анализ. Однако это не означает, что мы не узнаем его результаты – иностранные коллеги пообещали учёным из Восточного Казахстана поделиться ими в окончательной статье в базе данных «Скопус».

В ВКУ им. С. Аманжолова отмечают, что рабочая поездка позволила обменяться опытом с зарубежным научным сообществом. Докторанты вуза освоили методы исследований деревьев и провели анализ процессов фотосинтеза в растениях с помощью портативной системы. В ходе экспедиции было собрано большое количество материалов и пополнен фонд флоры ВКО.

– Приятным бонусом данной экспедиции является изучение монгольского языка у докторантов из Монголии. В свою очередь я учу их казахскому и русскому языкам. Они впервые посетили Казахстан и восхищены красотой, богатством и разнообразием нашей природы, – рассказывает докторант ВКУ им. С. Аманжолова Куралай Алипина.

Глобальное потепление – одна из наиболее актуальных тем в научном сообществе, а потому такие совместные экспедиции идут на пользу всем их участникам, поскольку, только объединив усилия, можно получить ответы на вопросы, волнующие весь мир.

Дарья Штейн

Катон-Карагайский район