Фламинго, пумы и олени в городе

Уже более пятнадцати лет горожан и гостей Усть-Каменогорска радует зоопарк, расположенный на территории Левобережного комплекса музея-заповедника, где мирно соседствуют беркуты и медведи, рыси, олени, фламинго, серебристые фазаны и другие представители животного мира.

Об изменениях в жизни зоопарка за последние два года рассказывает руководитель Левобережного комплекса музея-заповедника Арсен Тен.

– В зоопарке второй год полным ходом идёт реконструкция. Одна из задач – максимально приблизить условия нахождения питомцев к естественной среде обитания. Для этого мы используем передовой международный опыт по содержанию животных. Меняется концепция вольеров, они становятся просторными, по возможности отказываемся от железных решёток, устанавливаем удобные и безопасные смотровые площадки, – делится Арсен Тен. – Также имеются новшества для удобства посетителей, установлены смотровые окна. Некоторые вольеры оснащены системой «электропастух».

Тем временем у жителей зоопарка своя насыщенная жизнь. Этой весной традиционно появились детёныши у алтайских маралов, пятнистых оленей, яков и миниатюрных пони.

– У нас в зоопарке есть 45 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу: беркут, степной орёл, журавль-красавка, белая цапля, фламинго, пятнистый олень и другие обитатели, – рассказывает специалист отдела фауны Юлия Самойлова. – Здесь нет животных, специально изъятых из дикой природы для демонстрации посетителям. Большинство «жителей» поступили с травмами или совсем малышами, оставшимися без родителей. И теперь для них зоопарк – единственный шанс на жизнь. Здесь они в безопасности, им не угрожают естественные враги и браконьеры.

С каждым годом улучшаются условия содержания животных в вольерах. В 2008 году в зоопарке было всего два пятнистых оленя, а сейчас уже 13 представителей этого вида живут в берёзовой роще. Площадь вольера существенно увеличилась.

– У каждого питомца своя уникальная история.Например, у нас проживают африканские кошки, сервалы – мама с дочкой, зоопарку их подарили в 2017 году, – продолжает Юлия Самойлова. – Люди решили содержать этих грациозных кошек, но это оказалось проблематично, теперь они радуют наших посетителей, – рассказывает Юлия Самойлова.

Благодаря сотрудничеству с Алматинским зоологическим парком и другими, в Усть-Каменогорск приезжают уникальные животные. Так, осенью прошлого года у пумы Багира появилась подруга Шеба. Багир по характеру и темпераменту более флегматичен, а Шеба – активная, очень интересуется своим другом и ищет внимания. Сейчас сотрудники зоопарка наблюдают за этой непростой романтической историей, ведь возможно у пум появится потомство.

– Животные в питомнике почти всегда дружелюбны. Им обеспечен круглосуточный уход, – говорит Юлия Самойлова. – Есть свои старожилы, одна из них самка беркута по имени Берта. В 2009 году её с перебитым крылом принесли посетители. После осмотра стало понятно, что она больше не сможет нормально летать. По характеру миролюбива, но с одним исключением. Не подпускает к вольеру мужчин высокого роста. Думаем, что в прошлом кто-то её обидел, эти гордые птицы обладают отличной памятью. Наши специалисты мужчины знают эту черту и с пониманием относятся к капризам дамы.

Нашлось здесь место и фламинго. В 2001 году в районе Риддера был найден фламинго Филька с перебитым крылом. После выздоровления долгое время жил без пары, вместе с белыми цаплями. Со временем у него появилась подружка Розалия. Жизнь стала постепенно налаживаться. В 2019 году у пары фламинго появился новый друг – журавль Стёпка. Неравнодушные жители нашли его в траве, раненого. Теперь это неразлучное трио.

Вот так, день за днём, проходят будни зоопарка. И люди по мере своих сил помогают питомцам, чтобы жизнь в неволе становилась немножко лучше.

Зоопарк открыт для посещения с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем, что при посещении необходимо соблюдать внутренние правила.

Альмира Нуртаева