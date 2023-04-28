Расти большой, рыбка!

В Восточном Казахстане с 15 апреля началось искусственное зарыбление водохозяйственных объектов личинками рыбы ценных пород.

По официальной информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, эти мероприятия осуществляются в рамках актуальных задач по развитию рыбного хозяйства восточного региона.

Искусственное зарыбление за счёт бюджетных средств является одним из методов решения социальных и экономических проблем местного населения. Вместе с тем, оно способствует планированию развития отрасли.

Напомним, что пользователи исполняют свои обязательства в рамках плана развития рыбного хозяйства ВКО, занимаясь компенсационными мероприятиями и тем самым возмещая ущерб природе, подводному миру.

Подобная деятельность проводится в соответствии с Правилами проведения работ по зарыблению водоёмов, а также рыбохозяйственной мелиорации водных объектов.

– С 15 апреля текущего года начаты работы по весеннему зарыблению Бухтарминского водохранилища, – сообщает исполняющий обязанности руководителя УПР РП ВКО Арман Есентаев. – Главной целью является создание устойчивой популяции сиговых пород рыбы и стабилизация экосистемы Ертисского бассейна, рыбохозяйственных водоёмов для воспроизводства и сохранения рыбных ресурсов.

По официальной информации, итоги работы будут подведены в конце мая 2023 года.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета