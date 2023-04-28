Беречь, нельзя ловить

Восточный Казахстан – это территория, на которой можно найти, пожалуй, практически все климатические зоны, за исключением разве что арктических льдов, тропиков и субтропиков.

Безусловно, такая география предполагает наличие биологического разнообразия растений и животных. Причём как тех, что встречаются в дикой природе довольно часто, так и тех, кто охраняется государством и практически никогда не попадает в объективы фотоловушек, расположенных в национальных природных парках Восточного Казахстана.

И если говорить о редких видах животных, рыб и птиц, то очевидно, что действуют некоторые запреты в отношении их вылова или охоты на них.

– На территории области обитают 335 видов птиц и 94 вида млекопитающих, а также встречаются 50 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, – рассказали в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. – Значительную часть региона занимают особо охраняемые природные территории (государственные заповедники, природные резерваты и заказники). Здесь обитают такие животные и птицы как снежный барс, манул, алтайский горный баран, казахстанский архар, каменная куница, алтайский улар, чёрный аист, беркут, балобан, сапсан, орлан белохвост, дрофа, джек, эндемичные виды рыб – ленок, ускуч, таймень. Особое внимание уделяется их охране и сохранению, пусть и уже немногочисленной популяции, поскольку они являются достоянием и жемчужинами природы Западного и Южного Алтая.

Для их сохранения и по возможности увеличения численности ежегодно в лесных хозяйствах и охотничьих угодьях проводят биотехнические мероприятия, направленные на создание условий для роста численности диких копытных животных и регулирование численности вредных зверей и птиц.

Специалисты на регулярной основе занимаются ремонтом кормушек и навесов, выкладкой сена, зерновых и соли, а также отстрелом волков и серых ворон.

С целью восстановления численности водоплавающих птиц с 2016 по 2021 годы действовал мораторий на весеннюю охоту.

Благодаря этому, за последние пять лет удалось стабилизировать количество основных охотничье-промысловых видов диких животных (лось, марал, косуля, сибирский горный козёл, кабан, медведь, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка) и добиться устойчивого роста их численности.

Охранными мероприятиями, по информации специалистов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО охвачено около 8,9 млн га охотничьих угодий, водных объектов, из них 3,7 млн га – это лесной фонд.

Лилия Дроздова

Фото Меира Токобаева